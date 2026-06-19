WTA Berlino: Bartunkova sfiora l’impresa, ma vince Sabalenka. Eala batte anche Svitolina dopo Rybakina

Giornata di quarti di finale al Vanda Pharmaceuticals Berlin Tennis Open 2026 di Berlino, con la sorpresa Alexandra Eala – che si sbarazza anche di Elina Svitolina – e soprattutto il rischio corso da Aryna Sabalenka, abile a ribaltare Nikola Bartunkova dopo essere stata ad un passo dal baratro.

[1] A. Sabalenka b. [WC] N. Bartunkova 2-6 7-6(2) 6-4

Nikola Bartunkova, la ventenne ceca di cui la WTA ignora luogo di nascita, altezza, coach, eccetera, nonostante il 61° posto del ranking e a Roma si sia fatta notare raggiungendo gli ottavi da lucky loser, era sulla strada giusta per battere Aryna Sabalenka, come suggerisce il 6-2 4-0 di vantaggio sulla numero 1 del mondo che, peraltro, finora no ha mai vinto un torneo sull’erba.

Nikola aveva iniziato rispondendo da fenomena, Aryna, travolta, ci ha pure messo del suo, e la sfida stava procedendo via liscia verso Praga (la città natale secondo Wikipedia). A quel punto, tuttavia, Sabalenka ha infilato cinque game consecutivi, finendo poi per prendersi il secondo set al tie-break con un netto 7-2. Il crollo della sfavorita era quasi scontato e il 2-0 per Aryna lo stava confermando. Fino a che la conferma non è stata spazzata via da tre break consecutivi e dal conseguente 3-3.

Da lì a vincerla “di nuovo” il passo era troppo lungo e, sul 4 pari, due scelte discutibili e altrettanti gratuiti di Bartunkova mandano Sabalenka a servire per mettere la parola fine. Non una passeggiata, ci vogliono tre match point, ma ai vantaggi riesce a chiuderla. In semifinale troverà Jessica Pegula, vincitrice del derby con Madison Keys per 7-6(5) 7-6(8). Due set tirati, sì, ma Jessica non ha dovuto salvare nemmeno un set point. Il bilancio degli scontri diretti è di 9-3 per Sabalenka.

[WC] A. Eala b. [6] E. Svitolina 6-3 6-4

Dopo aver battuto Elena Rybakina al secondo turno, Alexandra Eala continua a mietere vittime eccellenti e si sbarazza in 6-3 6-4 in 1h 25′ di Elina Svitolina a Berlino. Match quasi dominato da parte della filippina, che già nel primo set aveva messo le cose in chiaro contro la più esperta avversaria. Pronti via e si porta subito sul 3-0, con la chance di andare avanti 4-0. L’ucraina reagisce e le strappa il servizio a zero, salvo poi tornare sotto di un break e arrendersi in 6-3. Nel secondo parziale, dopo un botta e risposta in avvio, la giovane asiatica si issa sul 5-2 e subisce il tentativo di rientro della nativa di Odesa, che però non può nulla per evitare la sconfitta e alza bandiera bianca al primo match point concesso. Ora se la vedrà con Linda Noskova, che ha fermato la corsa di Paula Badosa con un netto 6-1 6-3.