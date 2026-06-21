Wimbledon, il tabellone delle qualificazioni maschili: subito derby Cinà-Cadenasso. Al via 11 azzurri

Manca sempre meno all’inizio di Wimbledon. Il primo passo verso i Championships è l’inaugurazione del tabellone delle qualificazioni, al via lunedì 22 giugno. Poi tutta l’attenzione si sposterà sui sorteggi del main draw, previsti per venerdì 26 alle ore 11.
Intanto dall’All England Club è stato diffuso il tabellone cadetto del singolare maschile, dove sono impegnati ben undici tennisti azzurri.
Wimbledon, qualificazioni: undici italiani al via
Per quanto riguarda i giocatori italiani, Raul Brancaccio pesca al primo turno Arthur Gea, 18esima testa di serie. Una sfida complessa, che se dovesse essere superata dal campano lo vedrebbe in rotta di collisione, ma solamente al turno decisivo, con la prima forza delle qualificazioni londinesi, Francisco Comesaña.
Per Lorenzo Giustino, invece, c’è Gauthier Onclin.
A richiamare l’attenzione è, in particolare, il derby tutto a tinte tricolori tra Federico Cinà e Gianluca Cadenasso. Un vero peccato pensare che uno dei due concluderà il sogno Wimbledon dopo appena un match.
Sorteggio malvagio anche per Andrea Guerrieri, che debutterà con David Goffin. Gli anni passano, ma il belga rimane un avversario scomodo.
Andrea Pellegrino, insignito della 17esima testa di serie, inizierà contro uno dei padroni di casa, ovvero Jay Clarke. Luca Nardi proverà ad approdare per la terza volta nel tabellone principale dei Championships. Al via se la vedrà con Rio Noguchi.
Francesco Maestrelli, invece, esordirà contro la wild card casalinga Max Basing. Per Marco Cecchinato c’è l’insidia Tomas Barrios Vera. Pur avvezzo alla terra, il 20esimo del seeding ha colto proprio sui prati di Church Road il miglior risultato a livello Slam, con il secondo turno del 2023.
Stefano Travaglia sfiderà il classe 2004 Luka Mikrut. Nella medesima porzione di tabellone è inserito anche Stefano Napolitano, che incrocerà la racchetta con Billy Harris, 23esimo favorito in gara.