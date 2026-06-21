ATP Eastbourne, tabellone: Fritz prima testa di serie, Bellucci inizia con Humbert

Cominciano lunedì 22 giugno gli incontri di singolare del Lexus Eastbourne, torneo ATP 250 nel Sussex orientale che precede l’inizio di Wimbledon. Il campione delle ultime due edizioni, l’americano Taylor Fritz, è il primo favorito del torneo e beneficia di un bye al primo turno, ma è anche impegnato domenica nella finale di Halle; quindi, la sua presenza andrà verificata alla luce dell’impegno tedesco con il connazionale Frances Tiafoe.

L’avversario teorico nei quarti del tennista di San Diego sarebbe la settima testa di serie, Jaume Munar, spagnolo che ben si adatta alla superficie verde. Nel secondo quadrante della parte alte del main draw, ecco un altro protagonista delle finali dei tornei della settimana uscente: Francisco Cerundolo è infatti impegnato al Queen’s contro Tommy Paul. Se il più grande dei fratelli argentini sarà regolarmente nel Sussex, l’accoppiamento con l’ottavo nome del seeding propone la sfida con Juan Manuel, cadetto della famiglia argentina che gli italiani conoscono molto bene per aver sconfitto Jannik Sinner al Roland Garros.

Cerundolo junior peraltro ha al suo attivo solo un incontro sui prati: tre anni or sono rimediò un triplo 6-2 da Jannik Sinner a Londra, per questo gli ostacoli Collignon ed eventualmente Fery sembrano per lui tutt’altro che semplici.

Un altro nome interessante dei primi tornei sull’erba è Brandon Nakashima, quinta testa di serie e semifinalista al Queen’s e in passato già al quarto turno a Wimbledon (2022, con Kyrgios). Il sorteggio gli ha affibbiato Jack Draper alle sue prove di rientro in vista dello Slam britannico; l’appuntamento teorico nel gruppo dei last eight è con l’argentino Tomas Martin Etcheverry, che però, dopo il bye, dovrà vedersela con il vincente tra Atmane e Diallo.

L’ultimo quarto di finale sulla carta è quello che vede coinvolti Ugo Humbert e Joao Fonseca: il brasiliano dopo il bye ha un qualificato mentre il francese si misura da subito con l’azzurro più impegnato fino a ora sull’erba, ovvero Mattia Bellucci.

Il mancino di Busto Arsizio è l’unico italiano ammesso direttamente del tabellone principale, mentre Matteo Arnaldi prova il salto dai qualifiers proprio domenica, con la sida decisiva che lo oppone al britannico Toby Samuel.