Italiani in campo domenica 21 giugno: Arnaldi a caccia del main draw a Eastbourne. Sonego sfida Navone a Maiorca

È arrivata un’altra estate. Lo swing sul verde – già ben avviato – si prepara all’appuntamento più importante: Wimbledon. Le qualificazioni per l’accesso al tabellone principale di Church Road inizieranno lunedì 22 giugno, ma chi è già certo di essere in main draw, può risparmiarsi la tripla fatica delle quali, e approfondire la preparazione su erba in altre tappe.

Arnaldi, sfida decisiva per il tabellone principale

In questa domenica pre-Wimbledon, saranno due gli italiani protagonisti. Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Il sanremese, che ha regalato ai tifosi italiani emozioni straordinarie in quel di Parigi, giungerà alle porte di Church Road con alle spalle il solo torneo di Eastbourne come preparazione sul manto verde. L’azzurro, abbondantemente rientrato in top 50 dopo gli straordinari risultati recenti, sta purtroppo affrontando le qualificazioni nel Lexus Eastbourne Open, poiché si è fatto riferimento al “vecchio” ranking, che lo ha visto scivolare precedentemente persino fuori dai 100. Matteo, che è testa di serie numero 1 nel tabellone cadetto, ha sconfitto nella prima uscita il britannico Gray, ed oggi prova a sigillare la qualificazione affrontando un altro padrone di casa, Toby Samuel. Cliente scomodissimo nonostante la classifica (n.144), poiché l’inglese conosce a menadito questi campi. La sfida decisiva per l’accesso in main draw, dovrebbe prendere vita attorno alle 13:10.

Sonego, il vantaggio della superficie contro Navone

Come accennavamo poc’anzi, anche Sonny scenderà in campo in data odierna. Il piemontese partirà subito con una sfida intrigante sull’erba maiorchina, dove esordirà al primo turno del tabellone principale contro Mariano Navone, alle ore 15:00 circa. L’argentino, che ormai – con grande sacrificio e spirito di abnegazione – è riuscito a ritagliarsi un posto tra i migliori 50 tennisti del mondo, non è esattamente un “erbivoro”. Lorenzo invece ha un tennis che si sposa decisamente meglio con questa superficie, ma è reduce da un lungo periodo di stop che non si è ancora messo definitivamente alle spalle.

Italiani in campo oggi 21 giugno:

M. Arnaldi – T. Samuel, ATP Eastbourne, qualificazioni: ore 13:10 circa

L. Sonego – M. Navone, ATP Maiorca, primo turno: ore 15:00 circa