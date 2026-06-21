ATP Halle, Zverev dopo il ko con Fritz: “Guasto al sensore per la glicemia: non era mai successo”

Durante la conferenza stampa successiva al suo incontro di semifinale al Terra Wortmann Open di Halle, Alexander Zverev ha parlato di un problema occorsogli durante il match perso con Taylor Fritz che ha finito per condizionare il suo rendimento, problema che riguarda il diabete di tipo 1 di cui l’atleta amburghese soffre.

“Non credo ci sia motivo di preoccupazione” – dice Sascha – “la mia schiena si è un po’ bloccata, ma non è stato il motivo principale della mia sconfitta. Ho invece avuto grossi problemi con lo zucchero: il mio sensore mi ha indicato valori completamente sbagliati; secondo lui erano alti mentre invece erano bassi”.

“Sono stato molto male” – chiarisce il campione del Roland Garros – “durante i primi 45 minuti ho dovuto consumare circa 350 grammi di zucchero; stavo male e non ho potuto rendere al meglio nel secondo e nel terzo set. Al di là di questo” – riconosce Zverev – “Taylor Fritz ha meritato di vincere: era più fresco e si muoveva meglio”.

“Non mi era mai capitato” – conclude – “in dieci anni di verificare un errore così grande del sensore che utilizzo. Nel video della partita si vede come io continui a consumare bevande al glucosio; 350 grammi, una quantità difficile da gestire. Poco prima della partita ho iniziato a notare problemi. Il dispositivo segnalava livelli estremamente alti. Tuttavia, sentivo già che avevo basso lo zucchero. Ho deciso di fare un’ulteriore misurazione e ho confermato che effettivamente i miei livelli erano bassi. In quel momento ho pensato: ‘Sarà una giornata complicata”.