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WTA Bad Homburg, tabellone: si rivede Swiatek, n.1 del seeding. Seguono Andreeva e Svitolina. C’è Venus Williams

Presenti in tabellone anche Osaka, Noskova e Venus Williams

Di Pietro Sanò
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Iga Swiatek – WTA Indian Wells 2026 (foto via Twitter @BNPPARIBASOPEN)

E dopo l’intensa settimana di Berlino, ci sono altri 500 punti in palio in Germania, questa volta dalle parti di Bad Homburg. Non ci saranno Sabalenka e Rybakina – che tireranno il fiato prima di Wimbledon -, ma si rivedrà finalmente Iga Swiatek, numero uno del seeding nel Bad Homburg Open powered by Solarwatt.

La polacca l’altr’anno fu sconfitta in finale da Jessica Pegula – che quest’anno ha scelto di giocare a Berlino per poi riposarsi prima di Church Road -, e in questo 2026 avrà comunque diverse avversarie scomode in main draw, a partire dalla neo-campionessa Slam, Mirra Andreeva (n.2 del seeding). Iga attende l’esito del match tra Lys e Navarro, mentre la russa – nella parte opposta di tabellone – sfiderà una tra Li e Alexandrova agli ottavi. Seguono nel seeding Svitolina, Muchova, Noskova, Osaka, Shnaider e Jovic.

Gli spettatori di Bod Hamburg godranno della presenza della leggendaria Venus Williams, che al primo turno sfiderà una qualificata, per poi affrontare – in caso positivo – Muchova. In tabellone presenti anche Anna Kalinskaya – che esordirà contro una tennista proveniente dal tabellone cadetto -, Zheng, Boulter ed Eala, alle prese con Mertens al debutto. L’esito dell’intrigante primo turno tra Siniakova e Samsonova deciderà la prima avversaria dell’avventura di Svitolina.

Nessuna azzurra presente nel main draw tedesco.

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