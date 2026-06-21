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ATP Maiorca, il tabellone: Darderi guida il seeding. Wild card per Kyrgios e Dimitrov. Anche Sonego presente

Tsitsipas affronterà il pericoloso Buse al primo turno. Fokina, Tiafoe e Tabilo attendono gli avversari agli ottavi

Di Pietro Sanò
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Luciano Darderi - ATP Roma 2026 - Via X @ATPTour

Dal 22 giugno, una fetta del circuito ATP “diserterà” i prati inglesi, volando verso la calda Maiorca. Ci sarà da divertirsi nella settimana del Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships.

A capo del seeding ci sarà l’azzurro Luciano Darderi, che farà il suo debutto stagionale sull’erba proprio in Spagna, a soli 7 giorni dall’inizio di Wimbledon. La tonsillite di cui parlava il nativo di Villa Gesell a fine Roland Garros, avrà sicuramente influito sul programma della “green season”, ma adesso, Luli, è pronto per provare a far bene anche su questa superficie. Affronta questo torneo come prima testa di serie, status a cui non è così abituato. Davidovich Fokina, Tiafoe e Tabilo – così come Darderi -, avanzano automaticamente agli ottavi grazie al “bye”, attendo le fatiche dei rispettivi avversari. Luciano vive la sua seconda esperienza sull’isola dopo quella del 2024, quando perse con Ofner al secondo turno.

Agli atleti già elencati, si aggiungono poi Ignacio Buse – che debutterà con Tsitsipas in una sfida rovente -, Corentin Moutet – finalista dell’ultima edizione, impegnato con Fucsovics -. Navone e Mannarino chiudono il quadro delle teste di serie. L’argentino, peraltro, sfiderà proprio l’azzurro Lorenzo Sonego al primo turno.

Nella parte alta di tabellone, altri primi turni a cui dare piacevolmente uno sguardo. Hanfmann-Vallejo, per conoscere il futuro avversario di Darderi. Ma intriga ancor di più Landaluce-Struff, con il tedesco che, alla stregua di Kyrgios e Grigor Dimitrov, è wild card del torneo.

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