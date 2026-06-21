WTA Eastbourne, tabellone: Paolini n.1, possibile quarto di finale con Cocciaretto 

Parallelamente al singolare maschile a Eastbourne si disputa anche il Ladies’ Single, e il Lexus Eastbourne 2026 propone come favorita principale la numero 14 del ranking, ovvero Jasmine Paolini, all’esordio stagionale sulla superficie verde e di ritorno nel Sussex dopo l’esperienza di due anni or sono, quando si fermò in semifinale cedendo in tre set all’allora russa Daria Kasatkina, che avrebbe poi vinto in finale con Leylah Fernandez.

Nel 2025 a sollevare il trofeo fu invece l’australiana Maya Joint, quest’anno unseeded e subito impegnata con l’estrosa elvetica Viktorija Golubic. Per quanto riguarda la tennista toscana la prima fatica è subito con un’atleta a suo agio sui prati, la tedesca Tatjana Maria, recente quartista a Nottingham.

La strada per il quarto di finale è quindi impervia, comprendendo tra le possibili rivali di secondo turno l’ucraina Starodubtseva; nei quarti l’incrocio teorico è con un’altra azzurra, Elisabetta Cocciaretto, che sul percorso riceve dapprima una qualificata e poi eventualmente una tra Valentova e Klugman.

Il secondo quarto di finale è molto interessante: Ostapenko–Siegemund: la stella lettone incontra la padrona di casa Francesca Jones, mentre la veterana tedesca verrà impegnata dalla giovane ceca Sara Bejlek, capace di vincere in febbraio ad Abu Dhabi. Passando alla parte bassa del tabellone, Janice Tjen, con il numero 6 sulle spalle, sfida l’americana Cathy McNally e potrebbe avere Joint al secondo turno. Nei quarti potrebbe trovare Barbora Krejcikova, campionessa di Wimbledon 2024 alla ricerca del suo miglior tennis e soprattutto della sua miglior condizione atletica.

Nell’ultima parte del draw la testa di serie d’onore spetta a Madison Keys; l’americana sarà alle prese con l’australiana Talia Gibson per poi, passando il turno, avere con ogni probabilità la spagnola Jessica Bouzas-Maneiro. Un programma robusto che la dovrebbe comunque condurre alla sfida nei quarti con la favorita numero sette McCartney Kessler, che a sua volta riceve come primo ostacolo proprio Daria Kasatkina. Domenica si concludono le gare del tabellone minore, nessun nome italiano figura tra le partecipanti.