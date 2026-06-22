Ranking

WTA Ranking: Noskova entra per la prima volta in top10. Sabalenka vicina a cedere il n.1?

Progressi significativi anche per la vincitrice di Nottingham, Marie Bouzkova, che segna un nuovo best ranking. Crollo verticale di Marketa Vondrousova

Di Claudio Gilardelli
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Linda Noskova – US Open 2025 (foto Jeff Dean/USTA)

Abbiamo una nuova top10. La vittoria al VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open consacra Linda Noskova tra le migliori dieci giocatrici del mondo. Il secondo titolo della sua carriera, entrambi conquistati in tornei WTA 500, le vale tre posizioni in classifica e il n.10 del ranking mondiale. A Wimbledon, però, la ceca sarà chiamata a difendere gli ottavi di finale raggiunti dodici mesi fa. Sono 240 punti in scadenza che, in caso di mancata conferma, potrebbero costarle un immediato ritorno fuori dalle prime dieci già tra tre settimane. Anche se dovesse accadere, resta la sensazione che il circuito abbia trovato una nuova protagonista stabile e credibile ai massimi livelli. Per quanto riguarda la vetta della classifica, il regno di Aryna Sabalenka sta per volgere al termine? Dopo la vittoria a Indian Wells e Miami, la bielorussa è incappata in una deludente campagna sulla terra battuta, come da lei stessa ha ammesso. E la stagione sull’erba non sembra essere iniziata nei migliori dei modi. La pesante sconfitta contro Jessica Pegula, culminata in un sorprendente 6-0 nel set decisivo, ricalca sorprendentemente quella patita per mano di Shnider nei quarti al Roland Garros e ha sollevato più di un interrogativo. Le statistiche dicono che su questa superficie, contro giocatrici appartenenti alla top10, Sabalenka ha un bilancio di appena 1 vittoria e 4 sconfitte sull’erba, con l’ultimo successo che risale a Eastbourne 2018 contro Karolina Pliskova. Senza i punti conquistati a Wimbledon un anno fa, il vantaggio su Elena Rybakina si ridurrebbe ad appena 189 punti. Considerata l’attitudine della kazaka per l’erba, potrebbe essere proprio Londra il teatro del cambio della guardia al vertice? Per quanto riguarda le altre posizioni in classifica, Jessica Pegula (n.4) accorcia la distanza in termini di punti da Iga Swiatek (n.3), che rischia di perdere ben 2000 punti qualora non riuscisse a confermarsi campionessa a Wimbledon. A Londra, bisognerà seguire con attenzione anche Marie Bouzkova, che grazie al titolo al Lexus Nottingham Open fa un balzo di cinque posizioni e stabilisce il proprio best ranking al n.22. Cinque posti guadagnati anche per Alexandra Eala, in salita al n.30, mentre festeggiano il miglior piazzamento in classifica della carriera Nikola Bartunkova (+16, n.46) e Diane Parry (+13, n.47). In grande progresso anche la semifinalista di Nottingham, Viktorija Golubic. L’elvetica si mette alle spalle dodici posti e risale al n.64. Continua a recuperare posizioni Karolina Pliskova, che fa segnare anche questa settimana un +13 e sale al n.74. La ceca sta lentamente tornando a ridosso delle migliori: in due mesi ha già guadagnato 123 posti in classifica. Diciassette posti in più anche per la vincitrice degli Internazionali Femminili di Brescia, Mayar Sherif. Il titolo del WTA 125 lombardo le permette di riavvicinarsi alla top100, salendo al n.110. Infine, diamo un’occhiata a chi è in difficoltà. In top50, gli scivoloni più significativi riguardano Liudmila Samsonova (-5, n.42) e tre atlete che salutano le cinquanta: Xinyu Wang, che precipita dal n.32 al n.52, Mccartney Kessler (-18, n.62) e Dayana Yastremska (-16, n.66). Crollo verticale infine per Marketa Vondrousova, campionessa uscente a Berlino. La ceca sprofonda al n.122 del ranking mondiale, facendo registrare un impressionante saldo negativo di 73 posizioni.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Aryna Sabalenka189090
20Elena Rybakina228143
30Iga Swiatek196733
40Jessica Pegula206380
50Mirra Andreeva205751
60Amanda Anisimova155523
70Coco Gauff184879
80Elina Svitolina164423
90Victoria Mboko223670
10+3Linda Noskova223489
11-1Karolina Muchova193438
12-1Belinda Bencic193385
13-1Marta Kostyuk183157
140Jasmine Paolini192617
150Naomi Osaka192571
160Diana Shnaider242458
170Iva Jovic232436
180Sorana Cirstea262415
190Ekaterina Alexandrova282411
200Anna Kalinskaya212212
210Maja Chwalinska201996
22+5Marie Bouzkova261849
23-1Leylah Fernandez291844
24+1Emma Navarro261784
25-2Clara Tauson241756
26-2Elise Mertens221728
27+1Madison Keys191685
28-2Anastasia Potapova211657
290Ann Li281625
30+5Alexandra Eala301557
31-1Hailey Baptiste231513
32-1Emma Raducanu201458
330Donna Vekic241431
340Katerina Siniakova201422
35+3Jelena Ostapenko211404
360Cristina Bucsa241374
37+2Barbora Krejcikova181373
38+2Jaqueline Cristian271324
39+2Maria Sakkari251299
40+2Laura Siegemund191272
41+2Janice Tjen281247
42-5Liudmila Samsonova241220
43+2Magdalena Frech231208
44+2Elisabetta Cocciaretto241192
45+2Sara Bejlek221179
46+16Nikola Bartunkova231140
47+13Diane Parry251128
48+7Jessica Bouzas Maneiro271124
49+2UKR281114
50+4Caty Mcnally271107

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Anche questa settimana Jasmine Paolini resta stabile al n.14 del ranking mondiale alla vigilia del rientro in campo a Eastbourne. Fa invece due passi avanti Elisabetta Cocciaretto, che sale al n.44. Per il resto, il bilancio azzurro è caratterizzato da pochi progressi e diversi arretramenti. Sorride Jennifer Ruggeri, che grazie al buon risultato ottenuto a Brescia migliora di dodici posizioni e firma il nuovo best ranking al n.207. Torna inoltre tra le prime venti italiane Aurora Zantedeschi, protagonista di un balzo di ventinove posti che la porta al n.364. Momento decisamente più complicato, invece, per Tyra Grant (-12, n.173), Jessica Pieri (-18, n.284), Samira De Stefano (-28, n.293) e Giorgia Pedone (-15, n.322), tutte in netta flessione rispetto alla scorsa settimana.

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
140Jasmine Paolini192617
44+2Elisabetta Cocciaretto241192
127-1Lucia Bronzetti33606
134+1Lisa Pigato27570
1630Lucrezia Stefanini28463
170-2Nuria Brancaccio29456
173-12Tyra Caterina Grant18438
207+12Jennifer Ruggeri24355
284-18Jessica Pieri26249
291+7Dalila Spiteri27239
293-28Samira De Stefano26238
294-3Federica Urgesi27236
322-15Giorgia Pedone26211
325-3Silvia Ambrosio16208
326-1Noemi Basiletti26205
346-1Diletta Cherubini28184
364+29Aurora Zantedeschi22170
370+10Martina Colmegna19167
374-5Camilla Rosatello18166
378+11Deborah Chiesa22165

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nel ranking dedicato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006 in poi, Nikola Bartunkova sale al n.5, superando Maya Joint e posizionandosi subito dietro Sara Bejlek.

PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
10Mirra Andreeva20075
20Victoria Mboko20069
30Iva Jovic200717
40Sara Bejlek200645
5+1Nikola Bartunkova200646
6-1Maya Joint200653
70Tereza Valentova200761
80Lilli Tagger200883
90Alina Korneeva200794
100Kaitlin Quevedo2006106

LA RACE TO THE WTA FINALS

Nella Race verso le WTA Finals, vittoria di Berlino proietta Linda Noskova al n.12, con otto posizioni recuperate in una sola settimana. Fa il suo ingresso in top 20 anche Marie Bouzkova, che con un progresso di cinque posti si porta proprio al n.20. Tra le italiane, Elisabetta Cocciaretto mantiene la posizione n.34, mentre Jasmine Paolini perde altri due posti e scivola al n.42.

PosizioneVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Mirra Andreeva124,928
20Aryna Sabalenka104,705
30Elena Rybakina124,497
40Elina Svitolina113,998
50Jessica Pegula113,52
60Coco Gauff112,704
70Marta Kostyuk102,495
80Karolina Muchova112,47
90Victoria Mboko132,393
100Sorana Cirstea151,915
110Iga Swiatek101,823
12+8Linda Noskova111,673
13-1Iva Jovic141,622
14-1Diana Shnaider131,614
15-1Belinda Bencic101,612
16-1Maja Chwalinska41,454
17-1Anastasia Potapova141,423
18-1Amanda Anisimova81,368
19-1Anna Kalinskaya131,3
20+5Marie Bouzkova151,196
340Elisabetta Cocciaretto12803
42-2Jasmine Paolini10693
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