WTA Ranking: Noskova entra per la prima volta in top10. Sabalenka vicina a cedere il n.1?

Abbiamo una nuova top10. La vittoria al VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open consacra Linda Noskova tra le migliori dieci giocatrici del mondo. Il secondo titolo della sua carriera, entrambi conquistati in tornei WTA 500, le vale tre posizioni in classifica e il n.10 del ranking mondiale. A Wimbledon, però, la ceca sarà chiamata a difendere gli ottavi di finale raggiunti dodici mesi fa. Sono 240 punti in scadenza che, in caso di mancata conferma, potrebbero costarle un immediato ritorno fuori dalle prime dieci già tra tre settimane. Anche se dovesse accadere, resta la sensazione che il circuito abbia trovato una nuova protagonista stabile e credibile ai massimi livelli. Per quanto riguarda la vetta della classifica, il regno di Aryna Sabalenka sta per volgere al termine? Dopo la vittoria a Indian Wells e Miami, la bielorussa è incappata in una deludente campagna sulla terra battuta, come da lei stessa ha ammesso. E la stagione sull’erba non sembra essere iniziata nei migliori dei modi. La pesante sconfitta contro Jessica Pegula, culminata in un sorprendente 6-0 nel set decisivo, ricalca sorprendentemente quella patita per mano di Shnider nei quarti al Roland Garros e ha sollevato più di un interrogativo. Le statistiche dicono che su questa superficie, contro giocatrici appartenenti alla top10, Sabalenka ha un bilancio di appena 1 vittoria e 4 sconfitte sull’erba, con l’ultimo successo che risale a Eastbourne 2018 contro Karolina Pliskova. Senza i punti conquistati a Wimbledon un anno fa, il vantaggio su Elena Rybakina si ridurrebbe ad appena 189 punti. Considerata l’attitudine della kazaka per l’erba, potrebbe essere proprio Londra il teatro del cambio della guardia al vertice? Per quanto riguarda le altre posizioni in classifica, Jessica Pegula (n.4) accorcia la distanza in termini di punti da Iga Swiatek (n.3), che rischia di perdere ben 2000 punti qualora non riuscisse a confermarsi campionessa a Wimbledon. A Londra, bisognerà seguire con attenzione anche Marie Bouzkova, che grazie al titolo al Lexus Nottingham Open fa un balzo di cinque posizioni e stabilisce il proprio best ranking al n.22. Cinque posti guadagnati anche per Alexandra Eala, in salita al n.30, mentre festeggiano il miglior piazzamento in classifica della carriera Nikola Bartunkova (+16, n.46) e Diane Parry (+13, n.47). In grande progresso anche la semifinalista di Nottingham, Viktorija Golubic. L’elvetica si mette alle spalle dodici posti e risale al n.64. Continua a recuperare posizioni Karolina Pliskova, che fa segnare anche questa settimana un +13 e sale al n.74. La ceca sta lentamente tornando a ridosso delle migliori: in due mesi ha già guadagnato 123 posti in classifica. Diciassette posti in più anche per la vincitrice degli Internazionali Femminili di Brescia, Mayar Sherif. Il titolo del WTA 125 lombardo le permette di riavvicinarsi alla top100, salendo al n.110. Infine, diamo un’occhiata a chi è in difficoltà. In top50, gli scivoloni più significativi riguardano Liudmila Samsonova (-5, n.42) e tre atlete che salutano le cinquanta: Xinyu Wang, che precipita dal n.32 al n.52, Mccartney Kessler (-18, n.62) e Dayana Yastremska (-16, n.66). Crollo verticale infine per Marketa Vondrousova, campionessa uscente a Berlino. La ceca sprofonda al n.122 del ranking mondiale, facendo registrare un impressionante saldo negativo di 73 posizioni.
LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Aryna Sabalenka
|18
|9090
|2
|0
|Elena Rybakina
|22
|8143
|3
|0
|Iga Swiatek
|19
|6733
|4
|0
|Jessica Pegula
|20
|6380
|5
|0
|Mirra Andreeva
|20
|5751
|6
|0
|Amanda Anisimova
|15
|5523
|7
|0
|Coco Gauff
|18
|4879
|8
|0
|Elina Svitolina
|16
|4423
|9
|0
|Victoria Mboko
|22
|3670
|10
|+3
|Linda Noskova
|22
|3489
|11
|-1
|Karolina Muchova
|19
|3438
|12
|-1
|Belinda Bencic
|19
|3385
|13
|-1
|Marta Kostyuk
|18
|3157
|14
|0
|Jasmine Paolini
|19
|2617
|15
|0
|Naomi Osaka
|19
|2571
|16
|0
|Diana Shnaider
|24
|2458
|17
|0
|Iva Jovic
|23
|2436
|18
|0
|Sorana Cirstea
|26
|2415
|19
|0
|Ekaterina Alexandrova
|28
|2411
|20
|0
|Anna Kalinskaya
|21
|2212
|21
|0
|Maja Chwalinska
|20
|1996
|22
|+5
|Marie Bouzkova
|26
|1849
|23
|-1
|Leylah Fernandez
|29
|1844
|24
|+1
|Emma Navarro
|26
|1784
|25
|-2
|Clara Tauson
|24
|1756
|26
|-2
|Elise Mertens
|22
|1728
|27
|+1
|Madison Keys
|19
|1685
|28
|-2
|Anastasia Potapova
|21
|1657
|29
|0
|Ann Li
|28
|1625
|30
|+5
|Alexandra Eala
|30
|1557
|31
|-1
|Hailey Baptiste
|23
|1513
|32
|-1
|Emma Raducanu
|20
|1458
|33
|0
|Donna Vekic
|24
|1431
|34
|0
|Katerina Siniakova
|20
|1422
|35
|+3
|Jelena Ostapenko
|21
|1404
|36
|0
|Cristina Bucsa
|24
|1374
|37
|+2
|Barbora Krejcikova
|18
|1373
|38
|+2
|Jaqueline Cristian
|27
|1324
|39
|+2
|Maria Sakkari
|25
|1299
|40
|+2
|Laura Siegemund
|19
|1272
|41
|+2
|Janice Tjen
|28
|1247
|42
|-5
|Liudmila Samsonova
|24
|1220
|43
|+2
|Magdalena Frech
|23
|1208
|44
|+2
|Elisabetta Cocciaretto
|24
|1192
|45
|+2
|Sara Bejlek
|22
|1179
|46
|+16
|Nikola Bartunkova
|23
|1140
|47
|+13
|Diane Parry
|25
|1128
|48
|+7
|Jessica Bouzas Maneiro
|27
|1124
|49
|+2
|UKR
|28
|1114
|50
|+4
|Caty Mcnally
|27
|1107
LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE
Anche questa settimana Jasmine Paolini resta stabile al n.14 del ranking mondiale alla vigilia del rientro in campo a Eastbourne. Fa invece due passi avanti Elisabetta Cocciaretto, che sale al n.44. Per il resto, il bilancio azzurro è caratterizzato da pochi progressi e diversi arretramenti. Sorride Jennifer Ruggeri, che grazie al buon risultato ottenuto a Brescia migliora di dodici posizioni e firma il nuovo best ranking al n.207. Torna inoltre tra le prime venti italiane Aurora Zantedeschi, protagonista di un balzo di ventinove posti che la porta al n.364. Momento decisamente più complicato, invece, per Tyra Grant (-12, n.173), Jessica Pieri (-18, n.284), Samira De Stefano (-28, n.293) e Giorgia Pedone (-15, n.322), tutte in netta flessione rispetto alla scorsa settimana.
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|14
|0
|Jasmine Paolini
|19
|2617
|44
|+2
|Elisabetta Cocciaretto
|24
|1192
|127
|-1
|Lucia Bronzetti
|33
|606
|134
|+1
|Lisa Pigato
|27
|570
|163
|0
|Lucrezia Stefanini
|28
|463
|170
|-2
|Nuria Brancaccio
|29
|456
|173
|-12
|Tyra Caterina Grant
|18
|438
|207
|+12
|Jennifer Ruggeri
|24
|355
|284
|-18
|Jessica Pieri
|26
|249
|291
|+7
|Dalila Spiteri
|27
|239
|293
|-28
|Samira De Stefano
|26
|238
|294
|-3
|Federica Urgesi
|27
|236
|322
|-15
|Giorgia Pedone
|26
|211
|325
|-3
|Silvia Ambrosio
|16
|208
|326
|-1
|Noemi Basiletti
|26
|205
|346
|-1
|Diletta Cherubini
|28
|184
|364
|+29
|Aurora Zantedeschi
|22
|170
|370
|+10
|Martina Colmegna
|19
|167
|374
|-5
|Camilla Rosatello
|18
|166
|378
|+11
|Deborah Chiesa
|22
|165
NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
Nel ranking dedicato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006 in poi, Nikola Bartunkova sale al n.5, superando Maya Joint e posizionandosi subito dietro Sara Bejlek.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Anno
|Classifica WTA
|1
|0
|Mirra Andreeva
|2007
|5
|2
|0
|Victoria Mboko
|2006
|9
|3
|0
|Iva Jovic
|2007
|17
|4
|0
|Sara Bejlek
|2006
|45
|5
|+1
|Nikola Bartunkova
|2006
|46
|6
|-1
|Maya Joint
|2006
|53
|7
|0
|Tereza Valentova
|2007
|61
|8
|0
|Lilli Tagger
|2008
|83
|9
|0
|Alina Korneeva
|2007
|94
|10
|0
|Kaitlin Quevedo
|2006
|106
LA RACE TO THE WTA FINALS
Nella Race verso le WTA Finals, vittoria di Berlino proietta Linda Noskova al n.12, con otto posizioni recuperate in una sola settimana. Fa il suo ingresso in top 20 anche Marie Bouzkova, che con un progresso di cinque posti si porta proprio al n.20. Tra le italiane, Elisabetta Cocciaretto mantiene la posizione n.34, mentre Jasmine Paolini perde altri due posti e scivola al n.42.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Mirra Andreeva
|12
|4,928
|2
|0
|Aryna Sabalenka
|10
|4,705
|3
|0
|Elena Rybakina
|12
|4,497
|4
|0
|Elina Svitolina
|11
|3,998
|5
|0
|Jessica Pegula
|11
|3,52
|6
|0
|Coco Gauff
|11
|2,704
|7
|0
|Marta Kostyuk
|10
|2,495
|8
|0
|Karolina Muchova
|11
|2,47
|9
|0
|Victoria Mboko
|13
|2,393
|10
|0
|Sorana Cirstea
|15
|1,915
|11
|0
|Iga Swiatek
|10
|1,823
|12
|+8
|Linda Noskova
|11
|1,673
|13
|-1
|Iva Jovic
|14
|1,622
|14
|-1
|Diana Shnaider
|13
|1,614
|15
|-1
|Belinda Bencic
|10
|1,612
|16
|-1
|Maja Chwalinska
|4
|1,454
|17
|-1
|Anastasia Potapova
|14
|1,423
|18
|-1
|Amanda Anisimova
|8
|1,368
|19
|-1
|Anna Kalinskaya
|13
|1,3
|20
|+5
|Marie Bouzkova
|15
|1,196
|34
|0
|Elisabetta Cocciaretto
|12
|803
|42
|-2
|Jasmine Paolini
|10
|693