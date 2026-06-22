WTA Ranking: Noskova entra per la prima volta in top10. Sabalenka vicina a cedere il n.1?

Abbiamo una nuova top10. La vittoria al VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open consacra Linda Noskova tra le migliori dieci giocatrici del mondo. Il secondo titolo della sua carriera, entrambi conquistati in tornei WTA 500, le vale tre posizioni in classifica e il n.10 del ranking mondiale. A Wimbledon, però, la ceca sarà chiamata a difendere gli ottavi di finale raggiunti dodici mesi fa. Sono 240 punti in scadenza che, in caso di mancata conferma, potrebbero costarle un immediato ritorno fuori dalle prime dieci già tra tre settimane. Anche se dovesse accadere, resta la sensazione che il circuito abbia trovato una nuova protagonista stabile e credibile ai massimi livelli. Per quanto riguarda la vetta della classifica, il regno di Aryna Sabalenka sta per volgere al termine? Dopo la vittoria a Indian Wells e Miami, la bielorussa è incappata in una deludente campagna sulla terra battuta, come da lei stessa ha ammesso. E la stagione sull’erba non sembra essere iniziata nei migliori dei modi. La pesante sconfitta contro Jessica Pegula, culminata in un sorprendente 6-0 nel set decisivo, ricalca sorprendentemente quella patita per mano di Shnider nei quarti al Roland Garros e ha sollevato più di un interrogativo. Le statistiche dicono che su questa superficie, contro giocatrici appartenenti alla top10, Sabalenka ha un bilancio di appena 1 vittoria e 4 sconfitte sull’erba, con l’ultimo successo che risale a Eastbourne 2018 contro Karolina Pliskova. Senza i punti conquistati a Wimbledon un anno fa, il vantaggio su Elena Rybakina si ridurrebbe ad appena 189 punti. Considerata l’attitudine della kazaka per l’erba, potrebbe essere proprio Londra il teatro del cambio della guardia al vertice? Per quanto riguarda le altre posizioni in classifica, Jessica Pegula (n.4) accorcia la distanza in termini di punti da Iga Swiatek (n.3), che rischia di perdere ben 2000 punti qualora non riuscisse a confermarsi campionessa a Wimbledon. A Londra, bisognerà seguire con attenzione anche Marie Bouzkova, che grazie al titolo al Lexus Nottingham Open fa un balzo di cinque posizioni e stabilisce il proprio best ranking al n.22. Cinque posti guadagnati anche per Alexandra Eala, in salita al n.30, mentre festeggiano il miglior piazzamento in classifica della carriera Nikola Bartunkova (+16, n.46) e Diane Parry (+13, n.47). In grande progresso anche la semifinalista di Nottingham, Viktorija Golubic. L’elvetica si mette alle spalle dodici posti e risale al n.64. Continua a recuperare posizioni Karolina Pliskova, che fa segnare anche questa settimana un +13 e sale al n.74. La ceca sta lentamente tornando a ridosso delle migliori: in due mesi ha già guadagnato 123 posti in classifica. Diciassette posti in più anche per la vincitrice degli Internazionali Femminili di Brescia, Mayar Sherif. Il titolo del WTA 125 lombardo le permette di riavvicinarsi alla top100, salendo al n.110. Infine, diamo un’occhiata a chi è in difficoltà. In top50, gli scivoloni più significativi riguardano Liudmila Samsonova (-5, n.42) e tre atlete che salutano le cinquanta: Xinyu Wang, che precipita dal n.32 al n.52, Mccartney Kessler (-18, n.62) e Dayana Yastremska (-16, n.66). Crollo verticale infine per Marketa Vondrousova, campionessa uscente a Berlino. La ceca sprofonda al n.122 del ranking mondiale, facendo registrare un impressionante saldo negativo di 73 posizioni.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 18 9090 2 0 Elena Rybakina 22 8143 3 0 Iga Swiatek 19 6733 4 0 Jessica Pegula 20 6380 5 0 Mirra Andreeva 20 5751 6 0 Amanda Anisimova 15 5523 7 0 Coco Gauff 18 4879 8 0 Elina Svitolina 16 4423 9 0 Victoria Mboko 22 3670 10 +3 Linda Noskova 22 3489 11 -1 Karolina Muchova 19 3438 12 -1 Belinda Bencic 19 3385 13 -1 Marta Kostyuk 18 3157 14 0 Jasmine Paolini 19 2617 15 0 Naomi Osaka 19 2571 16 0 Diana Shnaider 24 2458 17 0 Iva Jovic 23 2436 18 0 Sorana Cirstea 26 2415 19 0 Ekaterina Alexandrova 28 2411 20 0 Anna Kalinskaya 21 2212 21 0 Maja Chwalinska 20 1996 22 +5 Marie Bouzkova 26 1849 23 -1 Leylah Fernandez 29 1844 24 +1 Emma Navarro 26 1784 25 -2 Clara Tauson 24 1756 26 -2 Elise Mertens 22 1728 27 +1 Madison Keys 19 1685 28 -2 Anastasia Potapova 21 1657 29 0 Ann Li 28 1625 30 +5 Alexandra Eala 30 1557 31 -1 Hailey Baptiste 23 1513 32 -1 Emma Raducanu 20 1458 33 0 Donna Vekic 24 1431 34 0 Katerina Siniakova 20 1422 35 +3 Jelena Ostapenko 21 1404 36 0 Cristina Bucsa 24 1374 37 +2 Barbora Krejcikova 18 1373 38 +2 Jaqueline Cristian 27 1324 39 +2 Maria Sakkari 25 1299 40 +2 Laura Siegemund 19 1272 41 +2 Janice Tjen 28 1247 42 -5 Liudmila Samsonova 24 1220 43 +2 Magdalena Frech 23 1208 44 +2 Elisabetta Cocciaretto 24 1192 45 +2 Sara Bejlek 22 1179 46 +16 Nikola Bartunkova 23 1140 47 +13 Diane Parry 25 1128 48 +7 Jessica Bouzas Maneiro 27 1124 49 +2 UKR 28 1114 50 +4 Caty Mcnally 27 1107

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Anche questa settimana Jasmine Paolini resta stabile al n.14 del ranking mondiale alla vigilia del rientro in campo a Eastbourne. Fa invece due passi avanti Elisabetta Cocciaretto, che sale al n.44. Per il resto, il bilancio azzurro è caratterizzato da pochi progressi e diversi arretramenti. Sorride Jennifer Ruggeri, che grazie al buon risultato ottenuto a Brescia migliora di dodici posizioni e firma il nuovo best ranking al n.207. Torna inoltre tra le prime venti italiane Aurora Zantedeschi, protagonista di un balzo di ventinove posti che la porta al n.364. Momento decisamente più complicato, invece, per Tyra Grant (-12, n.173), Jessica Pieri (-18, n.284), Samira De Stefano (-28, n.293) e Giorgia Pedone (-15, n.322), tutte in netta flessione rispetto alla scorsa settimana.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 14 0 Jasmine Paolini 19 2617 44 +2 Elisabetta Cocciaretto 24 1192 127 -1 Lucia Bronzetti 33 606 134 +1 Lisa Pigato 27 570 163 0 Lucrezia Stefanini 28 463 170 -2 Nuria Brancaccio 29 456 173 -12 Tyra Caterina Grant 18 438 207 +12 Jennifer Ruggeri 24 355 284 -18 Jessica Pieri 26 249 291 +7 Dalila Spiteri 27 239 293 -28 Samira De Stefano 26 238 294 -3 Federica Urgesi 27 236 322 -15 Giorgia Pedone 26 211 325 -3 Silvia Ambrosio 16 208 326 -1 Noemi Basiletti 26 205 346 -1 Diletta Cherubini 28 184 364 +29 Aurora Zantedeschi 22 170 370 +10 Martina Colmegna 19 167 374 -5 Camilla Rosatello 18 166 378 +11 Deborah Chiesa 22 165

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nel ranking dedicato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006 in poi, Nikola Bartunkova sale al n.5, superando Maya Joint e posizionandosi subito dietro Sara Bejlek.

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA 1 0 Mirra Andreeva 2007 5 2 0 Victoria Mboko 2006 9 3 0 Iva Jovic 2007 17 4 0 Sara Bejlek 2006 45 5 +1 Nikola Bartunkova 2006 46 6 -1 Maya Joint 2006 53 7 0 Tereza Valentova 2007 61 8 0 Lilli Tagger 2008 83 9 0 Alina Korneeva 2007 94 10 0 Kaitlin Quevedo 2006 106

LA RACE TO THE WTA FINALS

Nella Race verso le WTA Finals, vittoria di Berlino proietta Linda Noskova al n.12, con otto posizioni recuperate in una sola settimana. Fa il suo ingresso in top 20 anche Marie Bouzkova, che con un progresso di cinque posti si porta proprio al n.20. Tra le italiane, Elisabetta Cocciaretto mantiene la posizione n.34, mentre Jasmine Paolini perde altri due posti e scivola al n.42.