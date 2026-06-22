Sinner, continua la preparazione per Wimbledon: allenamento a Londra con Draper

Per il numero 1 del mondo è giunto il momento di tornare sotto ai riflettori, di render notizia ogni pallina colpita: Jannik Sinner ha ripreso ad allenarsi, pronto a difendere il titolo a Wimbledon e ad allungare sull’infortunato rivale.

Dopo il grave malessere e la conseguente l’eliminazione al secondo turno del Roland Garros con Juan Manuel Cerundolo, l’azzurro ha trascorso diversi giorni in Italia, dove si è sottoposto a tutti i controlli possibili sfruttando la scelta di non giocar alcune torneo di preparazione prima dell’appuntamento major.

A Londra, adesso, è tornato a colpir palline d’un certo peso: dall’altra parte della rete per il primo allenamento ufficiale c’era l’amico Jack Draper, pronto a scendere in campo a Eastbourne con Nakashima e a rientrare nel circuito dopo più di due mesi d’assenza forzata.

Con Jack, ovviamente, presente anche il suo nuovo coach: Andy Murray che, dopo la breve esperienza sulla panchina del 24 volte campione slam Novak Djokovic, ha scelto di ripartire da chi la carriera deve ancora costruirsela.

All’italiano servirà dimenticare quanto vissuto a Parigi, eliminare le terribili sensazioni patite e il pensiero di “dover” vincere a tutti i costi. Qui, il margine in classifica su Carlos Alcaraz può aumentare notevolmente: oggi, lo spagnolo dista poco meno di 4000 punti.