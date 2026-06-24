ATP Eastbourne: Cerundolo Jr elimina Fery. Draper si aggiudica il derby contro Pinnington Jones

L’ecosistema tennistico procede spedito verso l’appuntamento più atteso dell’intera stagione, passando prima dal manto di Eastbourne per rodare al meglio lo stile erbivoro.

Il day 3 della tappa inglese, ha subito un importante scossone, per via del forfait del campione in carica Taylor Fritz, finalista a Stoccarda e ad Halle. “Purtroppo, quest’anno devo ritirarmi dal torneo di Eastbourne. Ho aspettato fino a dopo il riscaldamento pre-partita per prendere questa decisione oggi, perché volevo davvero giocare – ha comunicato lo statunitense -. Con Wimbledon alle porte, devo prendere la decisione che mi dia le migliori possibilità di essere al 100% e pronto a dare il meglio di me in gara. Anche se so che è la scelta giusta, ciò non la rende meno deludente”. Il ritiro del numero uno del seeding, ha spalancato la strada al qualificato inglese Jan Choinski, che ha superato in rimonta il connazionale Gill.

[8] J. Cerundolo b. [WC] A. Fery 6-2 7-6(2)

Juan Manuel Cerundolo si sta confermando una grande scoperta anche su erba. Dopo aver ottenuto la sua prima vittoria, su questa superficie, nel circuito maggiore – battendo Collignon. l’argentino ha sorpreso al secondo turno anche il favorito Fery, wildcard del Lexus Eastbourne Open. Juanma non ha risparmiato il tennista casalingo, e nonostante le sue attitudini da ferraiolo, ha spazzato via l’avversario in due set, comandando quasi sempre lo scambio col dritto. Gli slice mancini, al servizio, sono risultati velenosissimi anche per Arthur, che sino a pochi giorni or sono, ha sfiorato la vittoria al Queen’s, contro il fratello maggiore Francisco. Per Juanma, in quel di Eastbourne, l’avventura continua, e ai quarti ci sarà il lucky loser Toby Samuel dall’altra parte della rete.

J. Draper b. [WC] J. Pinnington Jones 7-5 6-4

Jack è tornato, e non certo per fare la bella statuina. Il britannico, fermo da marzo a causa dell’infortunio al ginocchio, ha riassaporato le competizioni ufficiali soltanto nella giornata di lunedì 22 giugno, quando ha esordito in modo sonoro contro Giron. Il derby con l’amico e connazionale Pinnington Jones poteva nascondere delle insidie, ma l’ex numero 4 del mondo è stato perentorio nell’imporre il suo ritmo sostenuto. Il livello di Draper sembra già esser più che discreto, ma la lontananza dai grandi tornei si fa sentire, e durante l’incontro con la wild card inglese, ci sono stati degli alti e bassi. Sul finale di primo parziale, qualche incertezza ha ridato linfa a Pinnington Jones, che ha poi sprecato tutto restituendo il break. Più solido, invece, Jack nel corso del secondo parziale, dove si è imposto per 6-4. 23° quarto di finale a livello tour per Draper, che sotto la supervisione di Sir. Andy Murray, si candida per essere una mina vagante a Wimbledon. Al prossimo turno sfiderà il canadese Diallo.

Feeling good at home 🙂‍↕️



Draper defeats Pinnington Jones 7-5 6-4 and returns to the quarter-finals in Eastbourne!#LexusEastbourneOpen pic.twitter.com/X1J7SMjA1b — Tennis TV (@TennisTV) June 24, 2026

Gli altri match di giornata a Eastbourne

Eccetto la sorprendente vittoria di Juanma Cerundolo, e la buona performance dell’atteso Draper, il day 3 del Lexus Eastbourne Open non ha offerto una spettacolo indimenticabile. Daniel Altmaier, protagonista di un’ottima avventura ad Halle – dove ha sconfitto Medvedev -, si è ritirato nel corso del secondo set contro Zizou Berg, che affronterà Choinski. Il francese Quentin Halys ha amministrato egregiamente sul qualificato britannico Hussey, imponendosi per 6-1 7-5. La flotta inglese si è difesa con Toby Samuel, che ha liquidato Tirante in due set; mentre Humbert ha seguito i passi del connazionale Halys eliminando Brooksby con un netto 6-3 6-2. Rimonta faticosa per un super Gabriel Diallo, che dopo aver ceduto per 13-11 il tiebreak del primo set, si è rimboccato le maniche, mettendo fuori dai giochi Tomas Martin Etcheverry (6-7 6-3 6-2).