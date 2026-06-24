ATP Maiorca: Dimitrov incanta, ai quarti lo scontro con Davidovich Fokina

Sull’erba spagnola dell’ATP 250 di Maiorca prende definitivamente forma il tabellone dei quarti di finale. L’ultima giornata dedicata agli ottavi ha confermato le aspettative per i nomi più attesi, delineando incroci intriganti per il proseguo del torneo. A seguire Miomir Kecmanović – responsabile dell’eliminazione di Lorenzo Sonego –, Nuno Borges, Fabian Marozsan e la testa di serie Luciano Darderi sono Grigor Dimitrov, Davidovich Fokina, Vit Kopriva ed Ethan Quinn.

E. Quinn b. [Q] M. Cassone 6-3 6-7 6-3

Il derby a stelle e strisce ha regalato l’incontro più combattuto e altalenante del programma odierno. Ethan Quinn è riuscito a prevalere sul connazionale Murphy Cassone, dovendo però ricorrere al set decisivo. Dopo aver incamerato agevolmente la prima frazione, Quinn ha subito il ritorno dell’avversario, abile a trascinare e vincere il secondo parziale al tie-break. Nel terzo atto, tuttavia, l’inerzia si è spostata nuovamente, permettendo a Quinn di staccare il pass per il turno successivo con un parziale di 6-3.

F. Kopriva b. [5] I. Buse 7-5 6-1

Continua l’avventura maiorchina per Vit Kopriva, che si garantisce la sfida ai quarti proprio contro lo statunitense Quinn. Il tennista della Repubblica Ceca ha estromesso in due set il peruviano Ignacio Buse, numero 5 del torneo. Il match ha vissuto due fasi ben distinte: una prima frazione estremamente equilibrata e decisa solamente sul filo del rasoio al dodicesimo gioco, seguita da un secondo set a senso unico, in cui Kopriva ha letteralmente dominato il campo lasciando al sudamericano la miseria di un solo game.

[2] A. Davidovich Fokina b. [Q] A. Walton 6-4 7-5

C’è stata poi la vittoria solida davanti al pubblico amico per Alejandro Davidovich Fokina. L’iberico, accreditato della seconda testa di serie del tabellone, ha archiviato la pratica Adam Walton in appena ottantotto minuti. L’australiano ha provato a rimanere in scia, specialmente nel corso di un lottato secondo parziale, ma il tennista di casa ha saputo far valere il proprio maggior tasso tecnico nei momenti cruciali, blindando il risultato in due set senza eccessivi patemi.

G. Dimitrov b. [Q] A. Shelbayh 6-2 6-4

Infine, ottima prestazione per Grigor Dimitrov, il quale si appresta a sbarcare all’imminente torneo di Wimbledon forte della wildcard concessagli dai vertici dello Slam londinese. Il talento bulgaro ha impiegato un’ora e trentacinque minuti per spegnere le ambizioni del portacolori giordano Abdullah Shelbayh. Un successo mai in discussione, maturato con un netto dominio nel primo set e un chirurgico allungo nella seconda frazione, che gli regala ora un quarto di finale dal sapore di big match contro lo spagnolo Davidovich Fokina.