Djokovic, forfait al Giorgio Armani Tennis Classic. Il serbo preferisce allenarsi

Era annunciato come una delle principali stelle del torneo di esibizione, ma Novak Djokovic alla fine non ha preso parte al Giorgio Armani Tennis Classic di Hurlingham. Il campione serbo è stato sostituito all’ultimo momento da Martin Damm, non certamente la stessa cosa dal punto di vista del pubblico, che quest’oggi ha potuto comunque assistere al match tra Jannik Sinner e Cameron Norrie, vinto dal giocatore italiano.

Per quanto riguarda Djokovic, è probabile che il campione serbo abbia scelto di evitare di giocare una partita in condizioni di caldo estremo come quelle che si sono registrate quest’oggi a Londra.

In una foto postata dal cronista americano Ben Rothenberg, si nota come Novak abbia voluto allenarsi a ritmi blandi sull’erba di Aorangi Park (dove quest’oggi si è visto anche il nostro Matteo Berrettini). Una scelta sicuramente assennata, se si considera che parliamo di un giocatore dall’età non più verde, ma che di certo non avrà fatto piacere agli organizzatori del Giorgio Armani Tennis Classic.