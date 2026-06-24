Sinner batte Norrie al Giorgio Armani Tennis Classic: “Quanto caldo, ma è stato utile”

In attesa del rientro nel circuito dopo la sconfitta al secondo turno del Roland Garros per mano di Juan Manuel Cerundolo, con la partecipazione non proprio straordinaria di un problema fisico che ha suggerito esami medici di cui non sappiamo i risultati ma se sta giocando significa che sta bene e non preoccupi il completo bianco invece del solito nero sotto il sole, è solo pronto per il total white di Wimbledon, che si gioca sei chilometri più a sud di qui, qui che sarebbe il Giorgio Armani Tennis Classic at Hurlingham, in attesa del rientro, dicevamo, Jannik Sinner sgambetta in questo torneo di esibizione che nella sua trentennale storia vanta la partecipazione di innumerevoli campioni, tanto che complessivamente sono entrati in campo 250 Slam e oltre 1.500 settimane al numero 1, lo dice il sito del club, ci fidiamo, e non a caso dopo la vittoria del Rosso di Sesto su Cameron Norrie il programma prevede Karen Khachanov vs Martin Damm (era annunciato Novak Djokovic ma, tutti zitti, hanno cambiato il programma e gli spalti si vuotano).

J. Sinner b. C. Norrie 6-3 6-3

In ogni caso, nonostante il caldo record a Londra (vale a dire che è più fresco rispetti a molti posti in Italia), Sinner supera la prova Norrie in due set, 6-3 6-3. Ritmi da esibizione, la coerenza è spesso sottovalutata, non siamo qui a spaccarci con Wimbledon alle porte anche se Norrie ha lamentato un fastidio alla schiena dopo aver perso il primo parziale, ma Jannik è apparso sé stesso negli spostamenti, ha offerto rovesci in open stance scivolando sul piede esterno – il colpo che devi avere se vuoi entrare in top 300 ATP, figuriamoci se sei il numero 1 del mondo.

Insomma, Jannik brekka subito, consolida agilmente, molto bene, Cam prova a stargli dietro, risposta sbagliata sulla seconda nella chance del doppio break, meno bene, la sbaglia ancora sul set point ma chiude comunque game e set. L’allungo decisivo della seconda partita arriva al quinto gioco, due errori di Norrie e due bei rovesci di Sinner che poi affronta l’unica palla break, va bene che si gioca per beneficenza ma non nel senso di regalare turni di battuta, e allora piattone esterno e dritto vincente in contropiede a cancellarla, poi via verso la vittoria.

Le parole di Sinner dopo il match

“È andata molto bene, fa molto caldo e ringrazio tutti per essere venuti. Un onore essere qui, non c’ero mai stato e mi piace molto. Vero che è un match esibizione ma aiuta a trovare le soluzioni migliori, in vista della prossima settimana. Ormai è una settimana che mi alleno sull’erba, mi trovo molto bene. Ci sono delle parti del campo più rapide altre meno, ma sono situazioni utili in vista delle partite ufficiali. È importante sentirsi bene. È molto bello pensare a quello che è successo l’anno scorso e tornare, ha significato tanto per me. Ma ora parliamo di un altro torneo, con altre difficoltà anche se spero ci sia un epilogo simile. Per me questo è il torneo più speciale, l’idea di poter giocare su quel campo è qualcosa di clamoroso.”