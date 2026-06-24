Wimbledon, qualificazioni: doppio ko azzurro con Cinà e Travaglia fuori dalla corsa al main draw

Doppio semaforo rosso per le vie che portano a Church Road. Il viaggio a tinte azzurre di Stefano Travaglia e Federico Cinà si ferma prima, precisamente a Roehampton dove sono solite svolgersi le sfide di qualificazioni per il main draw. I primi due azzurri, dei cinque totali, impegnati nel secondo step per accedere al tabellone principale escono di scena con più di un rimpianto per come sono arrivate le due sconfitte. Soprattutto per il marchigiano che si arrende 7-6(7) 6-4 dopo aver fallito 4 set point nel primo set in un match caratterizzato da una lunga interruzione per l’eccessivo caldo che ha mandato in tilt il sistema elettronico di chiamata.

Sconfitta senza set a favore anche per il teenager siciliano chiamato per tutto il confronto a nuotare contro corrente, incassando un duplice 6-4 in un’ora e mezza di gioco al cospetto di un Gaston non propriamente di granito che ha offerto a Federico più di un’occasione per ribaltare l’inerzia del match. Gli altri azzurri in gara sono Luca Nardi, Andrea Pellegrino e Andrea Guerrieri.

Y. Zhou b. S. Travaglia 7-6(7) 6-4

(In collaborazione con Matteo Beltrami)

Dopo la vittoria al primo turno di quali 7-5 7-6 contro Luka Mikrut, Stefano Travaglia è atteso contro il cinese Yi Zhou, reduce da un buon cammino nel Challenger di Dublino. Tra i due non ci sono precedenti.

Pronti via e il marchigiano ha subito due palle break in apertura, che Zhou riesce ad annullare grazie al servizio. Il set è regolare nell’andamento dei rispettivi servizi, con entrambi i giocatori che si assestano su altissime percentuali di prime in campo. Il tennista cinese non riesce mai ad arrivare a palla break sul servizio di Travaglia, che quest’oggi riesce a produrre un tennis offensivo limitando al contempo i gratuiti. Il set si protrae al tie-break, dove Travaglia domina, issandosi sul 6-2, con quattro set point a disposizione. Ma il marchigiano subisce un tracollo improvviso, con Zhou che vince sette dei restanti otto punti imponendosi infine per 9-7.

Dopo appena tre game della ripresa, il gioco viene interrotto a causa di problemi tecnici con il sistema di chiamata elettronica delle linee. Il caldo non aiuta e non è benevolo nemmeno con i tennisti che, dopo un paio di ore, riprendono le ostilità. Ancora rimpianti per Travaglia che, alla stregua del primo set, non capitalizza una palla break nel quarto gioco. Break fallito, break subito con Zhou a involarsi sul 4-2. Non ci sono più occasioni per rientrare, con l’azzurro che si arrende 7-6(7) 6-4 in un’ora e mezza di gioco, con il cinese a giocarsi l’accesso al main draw nell’ultimo turno contro il britannico Harris.

[5]H.Gaston b. F.Cinà 6-4 6-4

Il match inizia con un paio di game interlocutori, sino alla zampata di Gaston che cambia l’inerzia del primo parziale dove Cinà è costretto sempre a risalire la china. Sotto 3-1, il palermitano prova a rimanere in scia nonostante non riesce a limare il computo dei gratuiti, saranno 11, mentre l’avversario legittima il vantaggio con un maggior numero di vincenti. Arrivati al momento della chiusura, il francese sbanda clamorosamente con un 5-5 che ha il sapore del tie break. Nulla affatto, l’azzurro restituisce subitamente il break e alla seconda chance transalpina, e quattro set point, arriva il 7-5 e 1-0 in 47′ di gioco.

Il secondo set è la copia carbone del primo, con la sintesi che a racchiudere l’inciampo, la risalita e il nuovo inciampo del teenager siciliano che interrompe la rincorsa al primo Wimbledon della carriera. Il break di Gaston, anche nel secondo parzile, arriva nel terzo gioco. Sotto 3-2 in risposta, Cinà confeziona un parziale di 8-1 con cui si porta addirittura avanti 4-3. Sembra nascerne un’altra partita, ma lo scivolone è dietro l’angolo: cede la battuta nel nono gioco e il francese non trema. Doppio 6-4 con Hugo a giocarsi il main draw nell’ultimo step delle qualificazioni.