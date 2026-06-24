WTA Bad Homburg, cadono le big: Swiatek e Andreeva fuori all’esordio con Navarro e Alexandrova

E. Alexandrova b. [2] M. Andreeva 6-3 6-4

Dopo la meritata pausa, la campionessa del Roland Garros Mirra Andreeva rientra nel Tour ma solo per essere sconfitta all’esordio da Ekaterina Alexandrova, n. 19 del ranking. È successo al Bad Homburg Open powered by Solarwatt, il WTA 500 che traghetta il circuito verso Wimbledon.

6-3 6-4 in un’ora e mezzo per Alexandrova che conferma così il risultato dell’altro precedente fra le due, l’anno scorso a Stoccarda. Poche prime in campo per entrambe, poco sopra il 50% per Andreeva, addirittura sotto per Ekaterina che però è stata superiore quando si è trattato di giocare sulla seconda battuta. Decima vittoria contro una top 5 (su 34 sfide) per la classe 1994 che ai quarti affronterà Naomi Osaka. Per quanto riguarda Mirra, andrà in Church con un solo match sull’erba, non la sua superficie preferita, per (almeno) difendere i quarti di finale del 2025, quando fu sconfitta da Bencic.

E. Navarro b. [1] I. Swiatek 7-5 2-6 6-3

Un’Iga Swiatek che inizia male e finisce meglio, ma solo un po’ e soprattutto non abbastanza per Emma Navarro che la supera 7-5 2-6 6-3 in due ore e cinque minuti, pareggiando così il bilancio nei quattro confronti diretti, con la statunitense che aveva vinto anche l’ultimo, l’anno scorso a Pechino con tanto di bagel nel terzo set.

Due volte sotto di un break nel primo parziale, Iga ha definitivamente ceduto al dodicesimo gioco, una gran risposta di Emma e tre errori polacchi, l’ultimo un doppio fallo, per 17 gratuiti contro gli 11 vincenti. Il numero di vincenti sfoderati da Swiatek rimane lo stesso nella seconda partita, ma gli unforced scendono a quattro e con la prima di servizio vince il 100% dei punti, anche se in verità ne mette in campo appena otto.

Match girato? Tutt’altro, perché nel secondo game Navarro mette due belle risposte, Swiatek ci aggiunge due errori ed è il break che deciderà set e incontro, con la campionessa in carica di Wimbledon che non sfrutta tre chance da sinistra per l’immediato rientro: una risposta steccata, un nastro fortunatissimo da posizione difensiva della n. 24 WTA poi brava a chiuder di dritto sull’ultimo vantaggio esterno. Risultato duro per Swiatek che rientrava dalla sconfitta agli ottavi del Roland Garros per mano di Marta Kostyuk. Per Navarro ai quarti c’è la n. 105 Elena-Gabriela Ruse, vincitrice per 7-5 6-3 di Anna Kalinskaya.