Italiani in campo mercoledì 24 giugno: Sinner torna in campo. Otto azzurri in quali a Wimbledon

Con Wimbledon alle porte, e le qualificazioni per il main draw dello Slam londinese già avviate, sono diversi gli italiani impegnati in campo in questo mercoledì di fine giugno. Ma non solo, perché a un mese dalla disfatta del Roland Garros, ci sarà anche il ritorno di Jannik Sinner, impegnato sull’erba al Giorgio Armani Tennis Classic, prestigiosa esibizione sull’erba all’Hurlingham Club di Londra.

Jannik Sinner torna in campo nel Giorgio Armani Tennis Classic

Oggi alle 15.30, ora italiana, Jannik Sinner del mondo giocherà la prima partita stagionale sull’erba al Giorgio Armani Tennis Classic, contro il padrone di casa, ed ex to 10, Cameron Norrie. Oltre a loro due ci saranno: Flavio Cobolli, Novak Djokovic e Luciano Darderi. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva, in chiaro, su SuperTennis.

Italiani nelle qualificazioni di Wimbledon

Dei sedici azzurri tra maschile e femminile ai nastri di partenza delle qualificazioni di Wimbledon (torneo il cui detentore è Jannik Sinner), otto hanno passato il turno e otto sono stati sconfitti. Tra quelli rimasti Federico Cinà sfiderà il francese Hugo Gaston, che ha molta più esperienza ma non è certo un ostacolo impossibile. Andre Guerrieri, 27enne della Tennis Training School di Foligno, giocherà contro il francese Kyrian Jacquet.

Andrea Pellegrino dopo la vittoria in rimonta in rimonta contro Jay Clarke affronterà lo statunitense Tristan Boyer. Per Stefano Travaglia l’impegno contro il cinese Yi Zhou non è dei più probanti, ma tra i due non ci sono precedenti. Luca Nardi ha piegato al debutto nelle quali Rio Noguchi in due set, e al secondo turno incontrerà il finlandese Otto Virtanen.

Per quanto riguarda le ragazze, Tyra Grant, dopo l’esordio vincente contro Taylah Preston, affronterà adesso la taiwanese Joanna Garland. Per Lucia Bronzetti c’è invece la lituana Justina Mikulskyte, partita in cui avrà i favori del pronostico. Infine, Lucrezia Stefanini avrà la polacca Katarzyna Kawa, contro cui ha vinto nell’unico precedente.

Italiani in campo mercoledì 24 giugno

Giorgio Armani Tennis Classic, Jannik Sinner – Cameron Norrie: ore 15:30 italiane (le 14:30 londinesi), in diretta e in esclusiva su SuperTennis.

Wimbledon, Tyra Caterina Grant – Joanna Garland : primo match ore 12:00 sul Campo 5, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW

Wimbledon, Luca Nardi – Otto Virtanen: terzo match dalle ore 12:00 sul Campo 5, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW

Wimbledon, Federico Cinà – Hugo Gaston: secondo match dalle ore 12:00 sul Campo 6, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW

Wimbledon, Lucia Bronzetti – Justina Mikulskyte: terzo match dalle ore 12:00 sul Campo 6, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW

Wimbledon, Stefano Travaglia – Yi Zhou: primo match ore 12:00 sul Campo 9, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW

Wimbledon, Lucrezia Stefanini – Katarzyna Kawa: secondo match ore 12:00 sul Campo 12, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW

Wimbledon, Andrea Pellegirino vs Tristan Boyer – terzo match dalle ore 12:00 sul Campo 14, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW

Wimbledon, Andrea Guerrieri vs Kyrian Jacquet – terzo match dalle ore 12:00 sul Campo 17, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW