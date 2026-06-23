WTA Eastbourne: anche il doppio è proibito, Errani e Paolini cedono a Tjen e Chong 

[Alt] J. Tjen/E. Chong b. [2] S. Errani/J. Paolini 7-6[2] 6-3

La giornata davvero poco felice di Jasmine Paolini, sconfitta in due set da Tatjana Maria in singolare, prosegue nella disciplina del doppio, dove lei e Sara Errani, presenti in qualità di teste di serie numero due, cedono parimenti in due partite dalla coppia formata da Janice Tjen e dalla rappresentante di Hong Kong, Eunice Chong. Nel primo set fioccano le palle-break: sono sei per il binomio asiatico, addirittura dodici per le azzurre.

Sara e Jas devono salvarsi sul 5-6 nel primo set e ci riescono, spingendo al tie-break un set che non ha padrone; di solito l’atmosfera di lotta dura e un po’ confusa si adatta alle caratteristiche del temperamento delle italiane, che annullano un setpoint; ma il tie-break finisce invece nelle mani delle outsider. Il secondo parziale vede le coppie crearsi meno occasioni e le nostre cedere la battuta il turno decisivo di battuta sul 3-4, prologo al 6-3 decisivo.