ATP Eastbourne: Draper torna in semifinale, adesso c’è Humbert. Continua la favola Samuel

Giornata di quarti di finale al Lexus Eastbourne Open.

Jack Draper batte Gabriel Diallo e torna a iscrivere il proprio nome tra i migliori quattro di un torneo, a più di un anno di distanza dalla semifinale disputata al Queen’s. Ora affronterà Ugo Humbert, che fa suo il derby francese con Quentin Halys.

Continua il sogno di Toby Samuel. Il britannico, uno dei sei lucky loser in gara, si impone su Juan Manuel Cerundolo e conquista la prima semifinale ATP della carriera. Tra lui e l’ultimo atto del torneo di casa c’è Zizou Bergs, vittorioso su Jan Choinski.

J. Draper b. G. Diallo 6-1 6-4

Jack Draper torna a disputare una semifinale ATP a più di un anno di distanza. Dopo una serie interminabile di problemi fisici, l’inglese è di nuovo protagonista sull’erba di casa. 6-1 6-4 è il punteggio con cui l’ex numero 4 ATP, adesso scivolato alla 160esima posizione del ranking, supera Gabriel Diallo e approda al penultimo atto dell’ATP 250 di Eastbourne. Per ritrovare una finale il 24enne di Sutton dovrà battere la sesta testa di serie Ugo Humbert.

Pur con un feeling con il campo da ristabilire appieno, Draper si esprime bene sui prati inglesi. A Diallo, che sull’erba a ‘s-Hertogenbosch ha vinto il primo e al momento unico titolo ATP, non bastano 10 ace e 0 doppi falli per vivere turni di battuta sereni. Il canadese, infatti, offre ben nove palle break e perde il servizio in quattro occasioni.

Nel primo set Draper non lascia le briciole all’avversario. Con soli cinque punti persi alla battuta Jack può giocare in scioltezza in risposta. Il 6-1 in 29 minuti racconta di un giocatore che sta ritrovando colpi e fiducia e che ha bisogno di competere con continuità per riprendere il ruolino di marcia. Anche nel secondo set l’inglese parte alla grande, mettendo a referto il break in avvio. E nel terzo gioco dalla sua racchetta passano due chance per raddoppiare il vantaggio. Tuttavia, il primo passaggio a vuoto non solo non gli permette di volare 3-0, ma gli costa anche il primo turno di servizio regalato. Un doppio fallo e qualche errore di misura, nonché un nastro beffardo, consegnano a Gabriel il controbreak del 2-2. La parità, però, dura appena una manciata di game. Draper centra un provvidenziale break sul 4-4, che lo spedisce a servire per il match. Così, il padrone di casa può chiudere per 6-4 al secondo match point.

[6] U. Humbert b. [LL] Q. Halys 6-3 6-4

Ugo Humbert pone fine al percorso del lucky loser Quentin Halys, conquistando la semifinale per 6-3 6-4. Adesso per il francese c’è l’interessantissimo test con Jack Draper.

Halys era in vantaggio negli scontri diretti con il connazionale per 2-1, ma curiosamente solo una volta si erano sfidati sul circuito maggiore, al Roland Garros poche settimane fa. Humbert riscatta, così, quell’amara sconfitta con una prestazione perfetta al servizio. Una sola palla break concessa e il 92% di punti portati a casa con la prima descrivono tutte le difficoltà per Quentin nel potersi rendere pericoloso in risposta.

Nel primo set a fare la differenza è il break centrato dal numero 30 del mondo nel secondo gioco. Si tratta dell’unico turno di battuta conteso in una sfilza di giochi in cui il tennista in risposta raccoglie un quindici quando è fortunato.

Nel secondo parziale il canovaccio si conferma il medesimo. Humbert strappa il servizio a Halys alla prima occasione utile nel terzo gioco. Tuttavia, sul finale della frazione il match si fa combattuto. Il numero 101 ATP cancella due occasioni di doppio break sul 4-2 e Ugo è costretto a fronteggiare la prima palla break nell’ottavo gioco. Situazione che risolve con calma e precisione chirurgica. Sul 5-3, allora, il 27enne di Metz prova a sigillare la partita già in risposta, procurandosi un match point. Halys non ci sta e prolunga la propria permanenza nel torneo di Eastbourne tenendo il servizio al termine di un game da 14 punti. La chiusura del match è posticipata di appena qualche minuto. Humbert suggella l’incontro per 6-4 e si prende la semifinale.

[LL] T. Samuel b. [8] J. M. Cerundolo 6-3 6-4

Toby Samuel non si ferma più: è in semifinale a Eastbourne. Il lucky loser britannico elimina anche Juan Manuel Cerundolo e prenota un posto tra i migliori quattro dell’ATP 250 inglese. 6-3 6-4 il punteggio con cui l’ottava forza del seeding si arrende al numero 142 del mondo – il suo best ranking, che sarà certamente ritoccato al termine della settimana. E pensare che al turno decisivo delle qualificazioni Matteo Arnaldi non gli aveva lasciato scampo…

Qualche giorno dopo Samuel festeggia la prima semifinale ATP, al terzo torneo del circuito maggiore che ha disputato. Contro Zizou Bergs ha l’occasione di continuare a scrivere la propria favola. Cerundolo paga l’inesistente concretezza sulle palle break. Di sette occasioni passate dalla sua racchetta non ne concretizza neppure una, mentre incassa due pesantissimi break che compromettono il suo match di quarti di finale.

Dopo aver strappato il servizio all’argentino, 45 ATP, nel quarto gioco, Samuel salva tre chance di controbreak sul 4-2 e altre quattro sul 5-3 quando serve per il primo set. Poi nel secondo parziale Toby è decisamente più attento rispetto al rivale nei propri turni di battuta. Cerundolo è punito ancora quando accusa un passaggio a vuoto nel nono gioco, spedendo l’inglese a battere per chiudere il match.

Z. Bergs b. [Q] J. Choinski 6-3 6-3

Approda in semifinale al Lexus Eastbourne Open anche Zizou Bergs, che si impone con un doppio 6-3 sul qualificato Jan Choinski.

11 ace e 12 palle break conquistate certificano una prova più che buona al servizio e alla risposta per il belga, che nel primo set parte subito a tutta con un break nel gioco che inaugura l’incontro. Poi nel quinto gioco potrebbe raddoppiare il vantaggio, ma Choinski si salva. Solo momentaneamente, però. Perché sul 5-3 cede ancora il servizio e, di conseguenza, il set.

Nel secondo parziale l’inglese prova subito a reagire. In avvio di frazione strappa per la prima volta nella partita la battuta a Zizou e, cancellando tre palle del controbreak, si arrampica 2-0. Tuttavia, il numero 48 del mondo non perde la pazienza e opera il riaggancio sul 2-2, prima di compiere il sorpasso nell’ottavo gioco, portandosi 5-3.

Si tratta del primo confronto tra Bergs e Choinski in un tabellone principale ATP, il quarto considerando tutti i livelli. Con questa vittoria, il belga pareggia i conti per 2-2 nei testa a testa con il numero 106 del mondo. In semifinale Zizou sfiderà un altro inglese, Toby Samuel.