Wimbledon, qualificazioni: per sette qualificati su 16 sarà la prima volta ai Championships

Con il termine delle qualificazioni si conclude uno degli appuntamenti cardine dell’avvicinamento a Wimbledon. Delineati i nomi di chi ha staccato il pass per il main draw, ora l’ultima tappa che ci separa dall’inizio del terzo Slam della stagione è il sorteggio di venerdì 26 giugno.

Il tabellone cadetto ha riservato i maggiori scossoni per i primi giorni di gare. Il turno decisivo ha confermato praticamente tutti i pronostici della vigilia, con qualche risultato sorprendente ad agitare le acque. Vediamo quale.

Sette qualificati su 16 faranno il proprio esordio assoluto ai Championships

Nonostante le poche sorprese dell’ultima, c’è già un primo dato. Sette dei 16 giocatori che hanno centrato la qualificazione saranno esordienti assoluti a Wimbledon. E tra i sette per cui sarà battesimo sull’erba dell’All England Club, due tennisti disputeranno il primo Slam della carriera, ovvero Max Basing e Nicolas Mejia.

Mejia, numero 168 del mondo, è protagonista di una delle sorprese di giornata. Il colombiano ha eliminato la testa di serie numero 28 Tristan Schoolkate con un triplo 6-4. Il numero 331 ATP Basing, invece, ha superato al quinto set, 2-6 6-4 3-6 7- 6-2, Remy Bertola – al primo turno aveva fermato Francesco Maestrelli. Il britannico non è, però, il giocatore con il ranking più basso a qualificarsi. Il primato spetta al connazionale Oliver Tarvet, 349 delle classifiche, impostosi per 6-4 6-2 7-5 su Stefanos Sakellaridis. L’inglese lo scorso anno ha partecipato a Wimbledon passando dalle qualificazioni ed ha anche superato un turno, prima di fermarsi al cospetto di Carlos Alcaraz.

Il terzo giocatore di casa a staccare il pass è Billy Harris, 140 ATP, vittorioso su Yi Zhou con il punteggio di 1-6 7-6(2) 6-2 6-3.

Primo accesso ai campi di Church Road per Dane Sweeny, 126 del mondo, che ha vinto contro Tomas Barrios Vera per 4-6 6-4 7-6(5) 6-0 6-2, e Vilius Gaubas, 129 ATP, che ha sorpreso Dusan Lajovic in cinque set. Sarà debutto anche per Kyrian Jacquet, 136 ATP, e Michael Zheng, 143 del ranking, giustizieri rispettivamente di Timofej Skatov in tre parziali e Colton Smith in quattro. Tristan Boyer, 193 ATP, è l’ultimo dei sette esordienti su prati del Major londinese, che ha colto un grande successo su Pablo Llamas Ruiz, settima forza del tabellone cadetto.

Non sarà il primo ballo sulla pista verde di Wimbledon, ma la soddisfazione di tornare tra i 128 protagonisti dei Championships è enorme per tutti gli altri. Hugo Gaston, 117 ATP, ha fermato la corsa di Moez Echargui. Jaime Faria, 97 del mondo, reduce dal terzo turno del Roland Garros in cui è stato a un set dall’eliminare Frances Tiafoe, si è imposto di contro su Rei Sakamoto.

Delusione per Nicolai Budkov Kjaer, che non ha passato il test Otto Virtanen, ma avrà altre possibilità, visti i 20 anni.

A Soon-woo Kwon, 202 ATP, sono bastati tre set per piegare Alejandro Moro Canas. Mentre Roman Safiullin, 127 ATP, l’ha spuntata al quinto con Jerome Kym in 4 ore e 49 minuti. Ha avuto bisogno del parziale decisivo anche Shintaro Mochizuki, 150 della classifica, per spegnere le speranze di Clement Tabur.

Infine in uno dei match più attesi del giorno, Mackenzie McDonald l’ha spuntata su Christopher O’Connell per 6-3 6-4 6-4.

Wimbledon 2026, tutti i qualificati

Hugo Gaston (Francia)

Otto Virtanen (Finlandia)

Soon-woo Kwon (Corea del Sud)

Jaime Faria (Portogallo)

Kyrian Jacquet (Francia)

Vilius Gaubas (Lituania)

Tristan Boyer (Francia)

Roman Safiullin (Russia)

Michael Zheng (USA)

Oliver Tarvet (Gran Bretagna)

Billy Harris (Gran Bretagna)

Shintaro Mochizuki (Giappone)

Max Basing (Gran Bretagna)

Dane Sweeny (Australia)

Mackenzie McDonald (USA)

Nicolas Mejia (Colombia)