Italiani in campo giovedì 25 giugno: Darderi a Maiorca, Grant e Bronzetti per il main draw di Wimbledon

Saranno tre gli italiani impegnati giovedì 25 giugno. Al Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, ATP 250 sull’erba di Maiorca, Luciano Darderi scenderà in campo ai quarti di finale. Tyra Grant e Lucia Bronzetti, invece, proveranno a superare il turno decisivo di qualificazioni di Wimbledon. I match degli azzurri saranno visibili in tv sui canali Sky, mentre in streaming si potranno godere su NOW.

ATP Maiorca: Darderi sfida Borges ai quarti

Verso le ore 13, nel secondo match in programma sul Center Court, Luciano Darderi affronterà Nuno Borges per la terza volta in carriera. Il portoghese è uscito vittorioso da entrambi i precedenti, che però sono andati in scena uno su terra battuta (al Challenger di Barletta 2022) e l’altro su cemento (a Auckland nel 2025). Chi vincerà tra Borges e il primo favorito del seeding – entrambi giunti ai quarti senza perdere set – se la vedrà in semifinale con lo statunitense Ethan Quinn o con il ceco Vit Kopriva.

Wimbledon: Grant e Bronzetti per un posto nel main draw

Alle 12 in punto, sul Court 6 di Roehampton, Tyra Grant farà il suo ingresso in campo nel terzo turno di qualificazioni di Wimbledon. L’azzurra, che prima di questo torneo non aveva mai partecipato a un evento su erba, sarà opposta per la prima volta alla francese Harmony Tan. Lucia Bronzetti, invece, tenterà di fare suo un posto nel main draw dei Championships per il quinto anno consecutivo. Verso le ore 14, sul Court 10, l’italiana duellerà con la macedone Lina Gjorcheska, con la quale sta 1-1 nei confronti diretti.

Italiani in campo giovedì 25 giugno