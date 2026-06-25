Wimbledon, Sinner e il nuovo antidoto contro il caldo: arriva il gilet refrigerante. Ecco di cosa si tratta

Non è ancora stato effettuato il sorteggio di Wimbledon 2026 – che invece sta vivendo l’ultimo turno di qualificazione, dove ha scritto una pagina della propria storia sportiva Tyra Grant – ma già c’è grande attesa per l’esordio di Jannik Sinner. Ce lo ricordiamo piegato in due, con il ghiaccio sul collo, nel giorno in cui Juan Manuel Cerundolo ha approfittato del suo crollo fisico per compiere l’impresa più grande del Roland Garros 2026. Da quel momento il n. 1 del mondo non ha mai rimesso piede in campo per un match ufficiale. Giusto per prendere confidenza con l’erba ha giocato al Giorgio Armani Tennis Classic contro Cameron Norrie, ma nelle tre settimane di tornei sui prati verdi lui non si è mai fatto vedere.

Intanto, però, giungono le prime indicazioni dagli allenamenti svolti a Wimbledon da Jannik Sinner. Il n. 1 del mondo, infatti, nel corso delle pause tra una sessione e l’altra ha utilizzato un gilet refrigerante per provare ad abbassare la temperatura corporea ed evitare di soffrire eccessivamente il caldo torrido che sta colpendo – tra le altre città – anche Londra. Le condizioni che si stanno riscontrando in questi giorni nella capitale del Regno Unito sono quelle peggiori, come abbiamo imparato a capire, per l’altoatesino. È previsto un calo verso i 24°C all’inizio della prossima settimana, ma i picchi che si stanno registrando sono all’incirca di 35°C.

Come funziona il gilet refrigerante?

Ma a cosa serve effettivamente il gilet refrigerante? A spiegarlo è lo stesso produttore: “Il gilet refrigerante è progettato per ridurre la temperatura corporea, sia durante l’allenamento in casa che in condizioni di caldo estremo all’aperto. I cubi refrigeranti integrati sono riutilizzabili. Quando la temperatura ambiente supera i 26°C, il gilet assorbe il calore, garantendo un sollievo refrigerante di lunga durata. In condizioni di temperature comprese tra 35 e 40°C, l’effetto refrigerante persiste per circa un’ora“. L’utilizzo del giubbottino in questione non è una novità nel mondo dello sport. Spesso lo si è visto addosso a Tadej Pogacar, Kimi Antonelli e dai giocatori della Spagna ai Mondiali 2026.