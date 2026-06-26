Rinnovo tra Wimbledon e la BBC: l’emittente britannica trasmetterà il torneo in chiaro fino al 2033

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

La BBC, principale emittente britannica, rinnova l’accordo per la diffusione in chiaro del torneo di Wimbledon fino al 2033. Il legame tra la BBC e i Championships risale addirittura a un secolo fa, quando nel 1927 trasmise per la prima volta all’interno del palinsesto il torneo londinese. “Wimbledon occupa un posto davvero speciale nel cuore del pubblico del Regno Unito” ha detto Alex Kay-Jelski, direttore di BBC Sport. “Questo nuovo accordo ci permette di continuare la nostra lunga e preziosa collaborazione con l’All England Club fino al prossimo decennio”.

Il nuovo accordo è stato siglato nella giornata di ieri, a pochi giorni dall’inizio del torneo. L’attuale contratto della BBC sarebbe scaduto dopo l’estate del 2027, e il rinnovo di sei anni rappresenta un importante successo per l’emittente. Oltre ai Mondiali di calcio maschili, agli Europei e alle Olimpiadi, Wimbledon è infatti il suo evento sportivo in diretta più prestigioso.

Negli ultimi anni l’All England Club ha iniziato ad aprirsi con cautela alla televisione a pagamento nel Regno Unito, cedendo i diritti secondari delle finali maschili e femminili a TNT Sports.

Le finali di singolare maschile e femminile di Wimbledon fanno parte della cosiddetta “A-list dei Crown Jewels”, l’elenco governativo degli eventi sportivi che devono essere trasmessi gratuitamente in chiaro nel Regno Unito. Il resto del torneo, invece, potrebbe teoricamente essere venduto a una piattaforma in abbonamento.

“Siamo lieti di estendere la nostra storica collaborazione con la BBC fino al 2033“, ha dichiarato Debbie Jevans, presidente dell’All England Club. “Da quasi un secolo lavoriamo insieme per portare la magia di Wimbledon a generazioni di appassionati nel Regno Unito.”

“Questo accordo riflette il nostro assoluto impegno nel garantire che Wimbledon rimanga accessibile gratuitamente al pubblico più vasto possibile, grazie all’ampia diffusione delle piattaforme della BBC e alla loro costante volontà di migliorare l’esperienza degli spettatori“, ha concluso Jevans.