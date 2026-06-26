Il tabellone maschile di Wimbledon 2026: possibile semifinale Sinner-Djokovic, Cobolli nella metà di Zverev

Il dado è ormai tratto. Wimbledon 2026 è alle porte, mancano solo due giorni al via. Ed è intanto è uscito il tabellone del terzo Slam della stagione, il più atteso, a Londra da lunedì 29 giugno a domenica 12 luglio. Jannik Sinner gioca da campione in carica: arriva a Londra dopo la delusione del Roland Garros. Sarà lui ad aprire il programma sul Centre Court nella giornata inaugurale e l’avversario di primo turno sarà Miomir Kecmanovic. Nella metà del tabellone del numero uno del mondo troviamo Rafael Jodar o Luciano Darderi all’altezza degli ottavi, Daniil Medvedev per i quarti e Novak Djokovic o Felix Auger-Aliassime in una possibile semifinale. Dall’altra parte la testa di serie numero due è Sascha Zverev: il campione del Roland Garros ha un primo turno ostico contro Alexander Blockx e nella sua metà del tabellone trova Taylor Fritz e Ben Shelton, oltre a Flavio Cobolli: il finalista di Parigi incrocia Mariano Navone al primo turno.

Ottavi teorici a Wimbledon

[1] J. Sinner – [14] L. Darderi

[11] C. Ruud – [8] D. Medvedev

[3] F. Auger-Aliassime – [16] L. Tien

[12] A. Rublev – [7] N. Djokovic

[5] A. De Minaur – [9] F. Cobolli

[15] J. Mensik – [4] B. Shelton

[6] T. Fritz – [10] A. Bublik

[13] J. Lehecka – [2] A. Zverev

I primi turni degli italiani

[1] J. Sinner – M. Kecmanovic

[9] F. Cobolli – M. Navone

[14] L. Darderi – E. Quinn

[32] M. Arnaldi – Q. Halys

M. Berrettini – (WC) S. Wawrinka

M. Bellucci – Z. Svajda

L. Sonego – T. Etcheverry

LINK AL TABELLONE COMPLETO

INFORMAZIONI SUL TORNEO

Entry list

tabellone a 128 giocatori (32 teste di serie, nessun bye)

103 giocatori entrati per accettazione diretta

16 qualificati (tabellone qualificazioni)

8 wild card

1 tennista entrato grazie al ranking protetto

Il sito ufficiale del torneo

Copertura televisiva

Wimbledon verrà trasmesso in esclusiva da Sky Sport e NOW

Punti e montepremi

Q1: 23.600 € // –

Q2: 37.760 € // 8

Q3: 59.000 € // 16

R1: 94.400 € // 10

R2: 148.680 € // 50

R3: 218.300 € // 100

R4: 354.000 € // 200

QF: 566.000 € // 400

SF: 1.062.000 € // 800

F: 2.124.000 € // 1300

V: 4.248.000 € // 2000

Calendario di gioco

Lunedì 29 giugno, dalle 12 (orario italiano): 1° turno (maschile e femminile);

Martedì 30 giugno, dalle 12: 1° turno (maschile e femminile);

Mercoledì 1° luglio, dalle 12: 2° turno (maschile e femminile);

Giovedì 2 luglio, dalle 12: 2° turno (maschile e femminile);

Venerdì 3 luglio, dalle 12: 3° turno (maschile e femminile);

Sabato 4 luglio, dalle 12: 3° turno (maschile e femminile);

Domenica 5 luglio, dalle 12: ottavi di finale (maschile e femminile);

Lunedì 6 luglio, dalle 12: ottavi di finale (maschile e femminile);

Martedì 7 luglio, dalle 14: quarti di finale (maschile e femminile);

Mercoledì 8 luglio, dalle 14: quarti di finale (maschile e femminile);

Giovedì 9 luglio, dalle 14:30: semifinali femminili;

Venerdì 10 luglio, dalle 14:30: semifinali maschili;

Sabato 11 luglio, ore 15: finale femminile;

Domenica 12 luglio, ore 15: finale maschile.