Wimbledon

Il tabellone maschile di Wimbledon 2026: possibile semifinale Sinner-Djokovic, Cobolli nella metà di Zverev

Il numero uno del mondo gioca con Kecmanovic il match inaugurale. Spicca il primo turno Berrettini-Wawrinka

Di Pellegrino Dell'Anno
4 min di lettura 💬 Vai ai commenti
🔒 Ubitennis Paywall
Un messaggio dal direttore
Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Il dado è ormai tratto. Wimbledon 2026 è alle porte, mancano solo due giorni al via. Ed è intanto è uscito il tabellone del terzo Slam della stagione, il più atteso, a Londra da lunedì 29 giugno a domenica 12 luglio. Jannik Sinner gioca da campione in carica: arriva a Londra dopo la delusione del Roland Garros. Sarà lui ad aprire il programma sul Centre Court nella giornata inaugurale e l’avversario di primo turno sarà Miomir Kecmanovic. Nella metà del tabellone del numero uno del mondo troviamo Rafael Jodar o Luciano Darderi all’altezza degli ottavi, Daniil Medvedev per i quarti e Novak Djokovic o Felix Auger-Aliassime in una possibile semifinale. Dall’altra parte la testa di serie numero due è Sascha Zverev: il campione del Roland Garros ha un primo turno ostico contro Alexander Blockx e nella sua metà del tabellone trova Taylor Fritz e Ben Shelton, oltre a Flavio Cobolli: il finalista di Parigi incrocia Mariano Navone al primo turno.

Sezioni
Ottavi teorici a WimbledonI primi turni degli italianiINFORMAZIONI SUL TORNEOEntry listCopertura televisivaPunti e montepremiCalendario di gioco

Ottavi teorici a Wimbledon

[1] J. Sinner – [14] L. Darderi
[11] C. Ruud – [8] D. Medvedev
[3] F. Auger-Aliassime – [16] L. Tien
[12] A. Rublev – [7] N. Djokovic
[5] A. De Minaur – [9] F. Cobolli
[15] J. Mensik – [4] B. Shelton
[6] T. Fritz – [10] A. Bublik
[13] J. Lehecka – [2] A. Zverev

I primi turni degli italiani

[1] J. Sinner – M. Kecmanovic
[9] F. Cobolli – M. Navone
[14] L. Darderi – E. Quinn
[32] M. Arnaldi – Q. Halys
M. Berrettini – (WC) S. Wawrinka
M. Bellucci – Z. Svajda
L. Sonego – T. Etcheverry

LINK AL TABELLONE COMPLETO

INFORMAZIONI SUL TORNEO

Entry list

tabellone a 128 giocatori (32 teste di serie, nessun bye)
103 giocatori entrati per accettazione diretta
16 qualificati (tabellone qualificazioni)
8 wild card
1 tennista entrato grazie al ranking protetto

Il sito ufficiale del torneo

Copertura televisiva

Wimbledon verrà trasmesso in esclusiva da Sky Sport e NOW

Punti e montepremi

Q1: 23.600 € // –

Q2: 37.760 € // 8

Q3: 59.000 € // 16

R1: 94.400 € // 10

R2: 148.680 € // 50

R3: 218.300 € // 100

R4: 354.000 € // 200

QF: 566.000 € // 400

SF: 1.062.000 € // 800

F: 2.124.000 € // 1300

V: 4.248.000 € // 2000

Calendario di gioco

Lunedì 29 giugno, dalle 12 (orario italiano): 1° turno (maschile e femminile);

Martedì 30 giugno, dalle 12: 1° turno (maschile e femminile);

Mercoledì 1° luglio, dalle 12: 2° turno (maschile e femminile);

Giovedì 2 luglio, dalle 12: 2° turno (maschile e femminile);

Venerdì 3 luglio, dalle 12: 3° turno (maschile e femminile);

Sabato 4 luglio, dalle 12: 3° turno (maschile e femminile);

Domenica 5 luglio, dalle 12: ottavi di finale (maschile e femminile);

Lunedì 6 luglio, dalle 12: ottavi di finale (maschile e femminile);

Martedì 7 luglio, dalle 14: quarti di finale (maschile e femminile);

Mercoledì 8 luglio, dalle 14: quarti di finale (maschile e femminile);

Giovedì 9 luglio, dalle 14:30: semifinali femminili;

Venerdì 10 luglio, dalle 14:30: semifinali maschili;

Sabato 11 luglio, ore 15: finale femminile;

Domenica 12 luglio, ore 15: finale maschile.

🎾 Gioca con noi
Gioca al nostro Fantatennis
Crea la tua squadra per Wimbledon e sfida la community Ubitennis. Scarica la nostra app o gioca dal web!
Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Il tabellone femminile di Wimbledon 2026: Paolini nell’ottavo di Swiatek. Esordirà contro Montgomery
Wimbledon
Ben Shelton - Wimbledon 2025 (X @Wimbledon)
Shelton e la protesta dei tennisti sui ricavi Slam: “Non è solo una questione di soldi”
Wimbledon
Ancora problemi per Chris Evert: “Il cancro alle ovaie è tornato”
Racconti
Rafa Jodar - Roland Garros 2026 (x @atptour_ES)
Jodar si allena senza dolori: sarà ai nastri di partenza di Wimbledon
Wimbledon