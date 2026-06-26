Il tabellone maschile di Wimbledon 2026: possibile semifinale Sinner-Djokovic, Cobolli nella metà di Zverev

Il dado è ormai tratto. Wimbledon 2026 è alle porte, mancano solo due giorni al via. Ed è intanto è uscito il tabellone del terzo Slam della stagione, il più atteso, a Londra da lunedì 29 giugno a domenica 12 luglio. Jannik Sinner gioca da campione in carica: arriva a Londra dopo la delusione del Roland Garros. Sarà lui ad aprire il programma sul Centre Court nella giornata inaugurale e l’avversario di primo turno sarà Miomir Kecmanovic. Nella metà del tabellone del numero uno del mondo troviamo Rafael Jodar o Luciano Darderi all’altezza degli ottavi, Daniil Medvedev per i quarti e Novak Djokovic o Felix Auger-Aliassime in una possibile semifinale. Dall’altra parte la testa di serie numero due è Sascha Zverev: il campione del Roland Garros ha un primo turno ostico contro Alexander Blockx e nella sua metà del tabellone trova Taylor Fritz e Ben Shelton, oltre a Flavio Cobolli: il finalista di Parigi incrocia Mariano Navone al primo turno.
Ottavi teorici a Wimbledon
[1] J. Sinner – [14] L. Darderi
[11] C. Ruud – [8] D. Medvedev
[3] F. Auger-Aliassime – [16] L. Tien
[12] A. Rublev – [7] N. Djokovic
[5] A. De Minaur – [9] F. Cobolli
[15] J. Mensik – [4] B. Shelton
[6] T. Fritz – [10] A. Bublik
[13] J. Lehecka – [2] A. Zverev
I primi turni degli italiani
[1] J. Sinner – M. Kecmanovic
[9] F. Cobolli – M. Navone
[14] L. Darderi – E. Quinn
[32] M. Arnaldi – Q. Halys
M. Berrettini – (WC) S. Wawrinka
M. Bellucci – Z. Svajda
L. Sonego – T. Etcheverry
LINK AL TABELLONE COMPLETO
INFORMAZIONI SUL TORNEO
Entry list
tabellone a 128 giocatori (32 teste di serie, nessun bye)
103 giocatori entrati per accettazione diretta
16 qualificati (tabellone qualificazioni)
8 wild card
1 tennista entrato grazie al ranking protetto
Copertura televisiva
Wimbledon verrà trasmesso in esclusiva da Sky Sport e NOW
Punti e montepremi
Q1: 23.600 € // –
Q2: 37.760 € // 8
Q3: 59.000 € // 16
R1: 94.400 € // 10
R2: 148.680 € // 50
R3: 218.300 € // 100
R4: 354.000 € // 200
QF: 566.000 € // 400
SF: 1.062.000 € // 800
F: 2.124.000 € // 1300
V: 4.248.000 € // 2000
Calendario di gioco
Lunedì 29 giugno, dalle 12 (orario italiano): 1° turno (maschile e femminile);
Martedì 30 giugno, dalle 12: 1° turno (maschile e femminile);
Mercoledì 1° luglio, dalle 12: 2° turno (maschile e femminile);
Giovedì 2 luglio, dalle 12: 2° turno (maschile e femminile);
Venerdì 3 luglio, dalle 12: 3° turno (maschile e femminile);
Sabato 4 luglio, dalle 12: 3° turno (maschile e femminile);
Domenica 5 luglio, dalle 12: ottavi di finale (maschile e femminile);
Lunedì 6 luglio, dalle 12: ottavi di finale (maschile e femminile);
Martedì 7 luglio, dalle 14: quarti di finale (maschile e femminile);
Mercoledì 8 luglio, dalle 14: quarti di finale (maschile e femminile);
Giovedì 9 luglio, dalle 14:30: semifinali femminili;
Venerdì 10 luglio, dalle 14:30: semifinali maschili;
Sabato 11 luglio, ore 15: finale femminile;
Domenica 12 luglio, ore 15: finale maschile.