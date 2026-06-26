Wimbledon, il percorso degli italiani: Cobolli può puntare ai quarti, Darderi sulla strada di Sinner

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È stato sorteggiato da poco il tabellone di Wimbledon. Oltre a Jannik Sinner, il cui percorso è stato analizzato a parte, ci saranno altri sei azzurri ai nastri di partenza dei Championships: Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi – rispettivamente teste di serie numero 9, 14 e 32 -, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. Di seguito, vi proponiamo il loro possibile percorso nello Slam londinese.

Cobolli nel quarto di finale di Shelton, Darderi nell’ottavo di Sinner

Partendo in ordine di classifica, Flavio Cobolli esordirà contro l’argentino Mariano Navone. In caso di successo, sfiderebbe James Duckworth o Tallon Griekspoor. Al terzo turno invece, Karen Khachanov gli si potrebbe porre dinanzi, sempre che il russo non crolli prima contro gli insidiosi Yannick Hanfmann o Giovanni Mpetshi Perricard. Agli ottavi il romano affronterebbe Alex de Minaur o Alejandro Tabilo. I quarti invece (raggiunti nel 2025) potrebbero proporgli Ben Shelton, Jakub Mensik, Arthur Fils o Ugo Humbert. In semifinale, poi, Flavio se la vedrebbe molto probabilmente con uno tra Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alexander Bublik, Jiri Lehecka, Frances Tiafoe o Francisco Cerundolo.

Passando a Luciano Darderi, quest’ultimo debutterà contro Ethan Quinn. Al secondo turno Luli sarebbe opposto al vincitore della sfida tra Shintaro Mochizuki e Max Basing, entrambi qualificati. Rafael Jodar sarebbe poi il suo più probabile avversario al terzo turno, a meno che lo spagnolo non si faccia sorprendere dall’esplosività di Denis Shapovalov o dall’esperienza di Pablo Carreno Busta. Come accaduto nei sorteggi dei tabelloni dell’Australian Open e del Roland Garros, all’altezza degli ottavi di finale Luciano è stato collocato sulla strada di Jannik Sinner.

Arnaldi sul cammino di Zverev, Berrettini-Wawrinka al 1° turno

Matteo Arnaldi debutterà contro Quentin Halys, per poi trovare Corentin Moutet o Marcos Giron. Al terzo turno, il ligure potrebbe incrociare Alexander Zverev. C’è grande attesa per l’esordio di Matteo Berrettini, opposto alla leggenda Stan Wawrinka. In caso di vittoria il romano, finalista nel 2021, sfiderebbe al secondo turno Arthur Fils o Raphael Collignon, e al terzo turno Jakub Mensik. Riuscisse a qualificarsi per gli ottavi, Matteo troverebbe molto probabilmente Ben Shelton.

Lorenzo Sonego inizierà la sua avventura londinese contro Tomas Martin Etcheverry, per cercare di difendere gli ottavi di finale. Passasse indenne il debutto, il torinese affronterebbe Gabriel Diallo o Benjamin Bonzi, per poi sfidare Taylor Fritz o Jack Draper. Mattia Bellucci esordirà invece contro Zachary Svajda. Al secondo turno il lombardo se la vedrebbe con Alejandro Tabilo o Kamil Majchrzak, mentre al terzo ci sarebbe Alex de Minaur.

Wimbledon, il percorso degli italiani

[9] F. Cobolli

1° turno – M. Navone

2° turno – J. Duckworth o T. Griekspoor

3° turno – [19] K. Khachanov, G. Mpetshi Perricard o Y. Hanfmann

Ottavi di finale – [5] A. de Minaur o [30] A. Tabilo

Quarti di finale – [4] B. Shelton, [15] J. Mensik o [20] A. Fils

Semifinale – [2] A. Zverev, [6] T. Fritz o [10] A. Bublik

[14] L. Darderi

1° turno – E. Quinn

2° turno – [Q] M. Basing o [Q] S. Mochizuki

3° turno – [23] R. Jodar o D. Shapovalov

Ottavi di finale – [1] J. Sinner

[32] M. Arnaldi

1° turno – Q. Halys

2° turno – C. Moutet o M. Giron

3° turno – [2] A. Zverev

M. Berrettini:

1° turno – [WC] S. Wawrinka

2° turno – [20] A. Fils o R. Collignon

3° turno – [15] J. Mensik

Ottavi di finale – [4] B. Shelton

L. Sonego

1° turno – [29] T. M. Etcheverry

2° turno – G. Diallo o B. Bonzi

3° turno – [6] T. Fritz o J. Draper

M. Bellucci

1° turno – Z. Svajda

2° turno – [30] A. Tabilo o K. Majchrzak

3° turno – [5] A. de Minaur