Il tabellone femminile di Wimbledon 2026: Paolini nell’ottavo di Swiatek. Esordirà contro Montgomery

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Tutte guardano alla schiena di Iga Swiatek. La polacca, chiamata a riscattare un non esaltante 2026, è la campionessa in carica a Wimbledon. Vinse a sorpresa lo scorso anno, anche in quel caso dopo mesi con più bassi che alti. La situazione è simile, con Swiatek che parte tutt’altro che favorita per piazzare il bis ai Championships. Esordirà contro Taylor Townsend.

Da tenere d’occhio ci sarà ovviamente anche Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo. La bielorussa, mai troppo a suo agio a Wimbledon (è l’unico Slam in cui non ha ancora mai raggiunto la finale), arriva a Londra con poca fiducia sulle spalle a seguito di prestazioni piuttosto altalenanti. Sabalenka debutterà contro la qualificata Teodora Kostovic. Se il torneo non dovesse andare come spera, tra tre lunedì la bielorussa potrebbe abdicare dal trono WTA per fare spazio a Elena Rybakina, attuale seconda in classifica. La kazaka, campionessa ai Championships nel 2022, sfiderà al primo turno Lois Boisson.

In tabellone saranno presenti anche tre tenniste azzurre. Jasmine Paolini è stata sorteggiata nell’ottavo di finale di Swiatek, nella parte bassa del tabellone. La numero 1 d’Italia, finalista a Wimbledon nel 2024, esordirà sfidando Robin Montgomery, recente campionessa a ‘s-Hertogenbosch. Elisabetta Cocciaretto, invece, se la vedrà con Xinyu Wang. Infine, nella sua prima esperienza in un tabellone principale di uno Slam, la qualificata Tyra Grant sarà opposta a Katie Boulter al debutto.

Ottavi teorici a Wimbledon

[1] A. Sabalenka – [14] N. Osaka

[10] K. Muchova – [5] M. Andreeva

[4] J. Pegula – [16] I. Jovic

[11] B. Bencic – [7] C. Gauff

[8] E. Svitolina – [12] M. Kostyuk

[13] J. Paolini – [3] I. Swiatek

[6] A. Anisimova – [9] L. Noskova

[15] D. Shnaider – [2] E. Rybakina

I primi turni delle italiane

[13] J. Paolini – R. Montgomery

E. Cocciaretto – Xin. Wang

[Q] T. Grant – K. Boulter

LINK AL TABELLONE COMPLETO

INFORMAZIONI SUL TORNEO

Entry list

tabellone a 128 giocatrici (32 teste di serie, nessun bye)

104 giocatrici entrate per accettazione diretta

16 qualificate (tabellone qualificazioni)

8 wild card

Il sito ufficiale del torneo

Copertura televisiva

Wimbledon verrà trasmesso in esclusiva da Sky Sport e NOW

Punti e montepremi

Q1: 23.600 € // –

Q2: 37.760 € // 8

Q3: 59.000 € // 16

R1: 94.400 € // 10

R2: 148.680 € // 50

R3: 218.300 € // 100

R4: 354.000 € // 200

QF: 566.000 € // 400

SF: 1.062.000 € // 800

F: 2.124.000 € // 1300

V: 4.248.000 € // 2000

Calendario di gioco

Lunedì 29 giugno, dalle 12 (orario italiano): 1° turno (maschile e femminile);

Martedì 30 giugno, dalle 12: 1° turno (maschile e femminile);

Mercoledì 1° luglio, dalle 12: 2° turno (maschile e femminile);

Giovedì 2 luglio, dalle 12: 2° turno (maschile e femminile);

Venerdì 3 luglio, dalle 12: 3° turno (maschile e femminile);

Sabato 4 luglio, dalle 12: 3° turno (maschile e femminile);

Domenica 5 luglio, dalle 12: ottavi di finale (maschile e femminile);

Lunedì 6 luglio, dalle 12: ottavi di finale (maschile e femminile);

Martedì 7 luglio, dalle 14: quarti di finale (maschile e femminile);

Mercoledì 8 luglio, dalle 14: quarti di finale (maschile e femminile);

Giovedì 9 luglio, dalle 14:30: semifinali femminili;

Venerdì 10 luglio, dalle 14:30: semifinali maschili;

Sabato 11 luglio, ore 15: finale femminile;

Domenica 12 luglio, ore 15: finale maschile.