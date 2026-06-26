WTA Eastbourne: entrambe le semifinali terminano con un ritiro. Keys e Maria si sfideranno per il titolo

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Non capita spesso di assistere ed un doppio ritiro nel corso di una giornata di semifinali, eppure, è quello che è appena accaduto nel Lexus Eastbourne Open. A poche ore dallo start ufficiale di Wimbledon, fattore che evidentemente incide parecchio, Jelena Ostapenko e Petra Marcinko, hanno alzato bandiera bianca nel corso dei rispettivi incontri, lasciando avanzare con meno fatica le finaliste del torneo inglese, Tatjana Maria e Madison Keys – numero due del seeding. Giornata tutt’altro che idilliaca per il pubblico di Eastbourne, che ha assistito a due non-match. La statunitense e la giocatrice teutonica avranno l’arduo compito di mettere in scena un atto decisivo sfavillante per restituire una fetta di show mancante agli spalti casalinghi.

T. Maria b. [3] J. Ostapenko 6-1 1-2 (Rit.)

La specialista della superficie, Tatjana Maria, si è presentata all’incontro con una fiammella di speranza, in virtù dell’unico precedente in suo favore, disputato proprio sull’erba di Wimbledon anni or sono. I primi colpi – tradotti in errori – sferrati dalla numero 3 del seeding, sono parsi subito figli di una giocatrice non in condizioni smaglianti. Grazie ad un dritto divorato a metà campo da Ostapenko, la giocatrice tedesca ha preso il largo nel primo parziale, e col suo gioco costantemente liftato e consono all’erba, ha mandato più volte fuori tempo la lettone, che ha ceduto rapidamente per 1-6. All’alba del secondo set, Penko ha alzato i giri del motore, strappando il primo servizio del match a Maria – che ha repentinamente controbreakkato -, ma la pioggia ha interrotto d’improvviso il match. La sfida è in realtà terminata proprio in quell’istante, poiché la lettone ha scelto di ritirarsi dall’incontro. La tedesca accede dunque alla sua 5^ finale WTA in carriera, dove sfiderà Keys.

[2] M. Keys b. [LL] P. Marcinko 6-1 (Rit.)

Nella seconda semifinale in programma ad Eastbourne, non si è nemmeno arrivati al secondo parziale. La giovane lucky loser Petra Marcinko (classe 2005), ha stretto la mano alla campionessa Slam Madison Keys dopo aver incassato un rapidissimo ed anonimo 6-1. La croata si è mossa con grande difficoltà dentro al rettangolo da gioco, commettendo ben tre doppi falli in altrettanti punti cruciali del set. Subito dopo il vincente decisivo di dritto messo a segno dalla numero 2 del seeding, Marcinko ha chiamato un Medical timeout, ma non ha impiegato molto tempo per scegliere di ritirarsi dall’incontro, in vista dell’inizio di Wimbledon. Keys avanza quasi indisturbata in finale, la sedicesima a livello tour.