Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Il prato verde più prestigioso del mondo è pronto ad ospitare un’altra straordinaria edizione di Wimbledon. Il sorteggio del main draw ufficiale dei Championship ha emesso il suo verdetto, regalando degli abbinamenti più che intriganti all’alba del terzo major stagionale. Jannik Sinner, numero uno del mondo e campione in carica a Church Road, esordirà contro Miomir Kecmanovic, e lungo il suo cammino verso la difesa del titolo, potrebbe incrociarsi col connazionale Darderi agli ottavi. La flotta tricolore giunge a SW19 con l’obiettivo di replicare la titanica impresa parigina, ma bisogna prima dare un’occhiata al tragitto di ciascun atleta azzurro, che in quel di Wimbledon, pare alquanto ostico per (quasi) tutti.

Il tabellone principale dello Slam britannico ha messo sul piatto dei primi turni degni di nota, e quelli che stiamo per elencarvi, sono i 5 match da non perdere al primo turno di Wimbledon 2026.

Draper vs Fritz: sicuri non sia una semifinale?

Jack Draper – ATP Indian Wells 2026 (@X BNPParibasOpen)

Entrée niente male per la nuova edizione dei Championship. Il numero 6 del seeding, Taylor Fritz, debutterà contro Jack Draper, appena rientrato da un lungo (doppio) stop per infortunio. L’inglese è stato perseguitato da noie fisiche tra la seconda metà di 2025 e la prima parte del 2026, sprofondando nel ranking, sino alla 160^ posizione. Jack, tornato a competere ufficialmente ad Eastbourne – sotto la supervisione di Sir. Andy Murray -, è diventato un chiodo fisso per le teste di serie prima del sorteggio del main draw, poiché nessuna di esse voleva incrociarlo al primo turno. La sua attuale classifica, che lo vede abbondantemente fuori dai primi 32 del seeding, ha messo in bilico i primi della classe, e Taylor Fritz ha pagato dazio per tutti. Lo scontro tra lo statunitense e il padrone di casa si preannuncia pirotecnico. Il numero 6 del seeding – semifinalista l’altr’anno a Church Road -, è tornato ad acquisire il livello di gioco che mancava da tempo, collezionando due finali nelle settimane di preparazione in vista di Wimbledon, tra Stoccarda e Halle. Draper, dal canto suo, ha perso il ranking che gli appartiene realmente, ma non il suo status. Draper-Fritz è un primo turno d’élite, e l’unico elemento spiacevole di questo duello, è che Wimbledon perderà precocemente almeno uno dei protagonisti.