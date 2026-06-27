L’annuncio di Musetti: “Ho deciso di concludere la collaborazione con Perlas”

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Come un fulmine a ciel sereno, Lorenzo Musetti ha pubblicato una storia su Instagram nella quale ha affermato di aver chiuso la sua collaborazione con Jose Perlas. “Ci tengo a comunicarvi che ho deciso di concludere la mia collaborazione con il mio coach Jose Perlas”, ha detto il 24enne carrarino. “Ma nonostante le nostre strade si dividano, voglio ringraziarlo di cuore per il lavoro svolto insieme, per la dedizione e per il supporto ricevuto in questi mesi. È stata un’esperienza importante che porterò con me. Gli auguro il meglio per il futuro e lo ringrazio per tutto. Ora mi concentrerò sulle prossime sfide, con grande motivazione e fiducia nel lavoro che ci aspetta”.

Non sono al momento note le reali motivazioni della scelta di Musetti. La collaborazione tra Musetti e Perlas era iniziata nell’off season tra 2025 e 2026. Ora l’attuale numero 15 del mondo continuerà a lavorare insieme al coach storico Simone Tartarini, a meno di ulteriori innesti nel team. Ricordiamo che Lorenzo aveva iniziato alla grande la stagione raggiungendo l’ultimo atto a Hong Kong e i quarti di finale all’Australian Open (dove era stato costretto a ritirarsi contro Novak Djokovic). Poi, però, gli infortuni hanno pesantemente segnato la sua stagione. L’ultimo suo match risale a circa un mese e mezzo fa nel torneo di Roma. A seguito della sconfitta contro Casper Ruud agli ottavi, Musetti ha deciso di saltare sia il Roland Garros, ma anche tutto lo swing su erba.