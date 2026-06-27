Wawrinka prepara l’addio: evento finale a Ginevra. Presenti Federer, Murray e Monfils

Non è mai facile chiudere un capitolo della propria vita, specialmente se questo ti ha accompagnato per oltre 20 lunghi anni, consacrandoti persino come campione dello Slam. Una carriera leggendaria, quella di Stan Wawrinka, divenuto un mostro sacro del tennis in un’epoca costellata di talento.

Lo svizzero, ex numero 3 del mondo, appenderà la racchetta al chiodo al termine del 2026, suo ultimo anno da professionista. Stan The Man prova a godersi il viaggio conclusivo di questo capitolo, ripercorrendo, per l’ultima volta, ciascuna tappa del tour, forse con un filo di malinconia. Ma Wawrinka merita un finale coi fiocchi, un epilogo degno della sua straordinaria carriera. Il prossimo 19 dicembre, al Palexpo di Ginevra, Wawrinka darà vita all’evento “One Last Backhand”, assieme agli altrettanto leggendari Murray, Monfils e Federer, per chiudere in bellezza un viaggio durato 24 anni. “In tutti questi anni ho avuto la fortuna di vivere tantissime emozioni grazie al tennis, ma soprattutto grazie a voi. E prima di andarmene, volevo organizzare un’ultima serata per ringraziarvi e salutarvi – ha comunicato Stan sui social -. Per questa serata, ho la fortuna di poter contare sui miei amici, con i quali ho vissuto così tante cose belle nel corso di questi anni. Ci saranno quindi Andy Murray, Gaël Monfils e Roger Federer. Volevo organizzare qualcosa di davvero speciale per potermi godere un’ultima volta la vostra compagnia”.

L’ultimo ballo di Stan Wawrinka, dunque, si terrà a fine dicembre. Il tre volte Slam chiuderà la sua carriera con un evento speciale dinanzi alla propria gente.