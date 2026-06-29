Wimbledon: Cocciaretto saluta subito, sconfitta in tre set da una più solida Wang

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

X. Wang b. E. Cocciaretto 6-3 2-6 6-2

Esordio amaro per Elisabetta Cocciaretto a Wimbledon, con l’azzurra che cede alla distanza alla cinese Xinyu Wang in tre set, 6-3 2-6 6-2 dopo un’ora e 57 minuti di gioco. Per la marchigiana è la terza sconfitta consecutiva dopo l’eliminazione al primo turno di Eastbourne.

Sul court 10 dell’All England Lawn Tennis Club, la 25enne di Fermo – alla quarta presenza nel main draw dei Championships – ha lottato bene contro la cinese, nonstante abbia di che rammaricarsi. Ad esempio nel primo set, con quelle due palle break non sfruttate nel terzo game. O ancora, nel terzo set, quando nel quarto gioco ha avuto una palla del 3-2 non concretizzata, consegnando di fatto break e partita a Wang. Resta di buono un secondo parziale ampiamente amministrato, giocato con aggressività e dominato al servizio. Ma la maggior lucidità di Wang nei momenti decisivi ha fatto la differenza.

Primo set: Cocciaretto non sfrutta due palle break nel terzo gioco, e Wang scappa via a metà set

Wang adotta fin da subito un approccio aggressivo in risposta, ma Elisabetta si difende bene con la sua prima palla. Nel terzo game, su servizio della cinese, Cocciaretto risale nel punteggio da una situazione di 40-15, arrivando a due palle break. Ma Wang si salva, anche grazie alla complicità dell’azzurra. Un game che Cocciaretto rimpiangerà, perché a parti invertite la cinese non sarà così clemente, breakkando – a 15 – la marchigiana sul 3-2. Elisabetta vive di fiammate, troppo poco per contrastare la solidità della cinese, decisamente più cinica della sua avversaria. Wang chiude così il primo set per 6-3 (nonostante una palla del contro break non sfruttata da Cocciaretto) in 37′

Secondo set: Cocciaretto si riprende alla grande, comandando il set grazie a due break

La Elisabetta che scende in campo nella ripresa è decisamente diversa rispetto a quella del primo set: più decisa nei colpi da fondo, molto più centrata e costante al servizio. In una parola, più aggressiva. Wang invece è meno sicura, e infatti, nel quarto game, la pressione della marchigiana produce tre palle break, con Elisabetta che trasforma l’ultima manovrando molto bene con il rovescio. Al servizio Cocciaretto è solidissima, non perde praticamente mai il punto quando entra la prima palla, e Wang in risposta non incide come nel primo set. L’ultimo break azzurro arriva di pari passo con l’epilogo del set, che si chiude con l’ennesima risposta profondo di ‘Coccia‘ non controllata dalla cinese.

Terzo set: Cocciaretto tiene botta, ma nel quinto game Wang le strappa il servizio per accedere al secondo turno

C’è equilibrio in avvio di terzo set, anche se la tennista cinese sembra tornata sui ritmi del primo set in battuta. Cocciaretto invece scende di rendimento al servizio, e Wang ne approfitta nel quinto gioco, quello in cui strappa il servizio alla marchigiana. Un game in cui la nativa di Shenzhen aggredisce in risposta, trovando il break alla quarta occasione utile, dopo un rovescio in corridoio dell’italiana. Un break che psicologicamente pesa un macigno per Elisabetta, che finisce per cedere il servizio anche sul 4-2, consegnando di fatto il match a Wang, che chiude 6-2 e vola al secondo turno dove sfiderà l’undicesima testa di serie Belinda Bencic.