Wimbledon: forfait in extremis di Jack Draper per il solito infortunio al braccio. “Il momento peggiore di tutti”

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Jack Draper rinuncia a Wimbledon.

Una notizia che proprio non ci voleva per l’inglese, ormai da un anno alle prese con continui problemi fisici che ne condizionano il rendimento e la continuità.

L’ex numero 4 del mondo non prenderà parte allo Slam di casa per il riacutizzarsi dell’infortunio al braccio sinistro, che dodici mesi fa lo ha tenuto lontano dai campi per sette mesi. “Ho avuto tanti momenti difficili nell’ultimo anno ma questo è il peggiore di tutti -ha dichiarato Draper in conferenza stampa-. Il numero di problemi fisici che ho avuto negli ultimi 12 mesi è a dire poco preoccupante”.

Dopo Raducanu, anche Draper salta Wimbledon

Non è certo un’edizione fortunata dei Championships per il pubblico britannico – e non solo, verrebbe da dire. Dopo la rinuncia di Emma Raducanu, gli appassionati devono registrare anche la defezione di Draper.

Al rientro nel circuito post infortunio al ginocchio, Jack aveva messo in mostra una discreta condizione atletica e tennistica sull’erba di Eastbourne, con il raggiungimento della semifinale.

Anche durante il media day, il numero 131 del mondo si era detto fiducioso di poter fare bene contro Taylor Fritz al primo turno di Wimbledon. Al suo fianco ci sarebbe stato Andy Murray nelle vesti di coach e mentore.

Invece il braccio ha fermato ancora una volta Draper.

Lo statunitense, allora, esordirà contro Dusan Lajovic, ripescato in qualità di lucky loser.