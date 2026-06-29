Wimbledon, i giocatori mettono in pausa la protesta: rispetteranno gli impegni media

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Già durante il Roland Garros la minaccia, prima emanata, era presto rientrata. Alla fine, dopo proclami e preoccupazioni, finisce così anche a Wimbledon. Il contenzioso tra giocatori e Slam è ben lungi dall’essere chiuso, con la richiesta dei top player di guadagnare più dell’attuale 15%, arrivare almeno al 20. E così avevano annunciato che anche ai Championships avrebbero ridotto all’osso gli impegni con i media, non superando i 15 minuti (numero simbolico). Ma l’emergenza, come appreso nella giornata odierna, è rientrata già anche per Wimbledon. Sicuramente considerando anche l’aumento di montepremi fatto registrare dallo Slam londinese.

Il comunicato dei top player a Wimbledon

I top player, tra cui rientra anche Jannik Sinner, hanno rilasciato un comunicato stampa per rendere pubblica la loro importante decisione. “Le questioni di fondo rimangono irrisolte e i giocatori valuteranno attentamente le proposte non appena le riceveranno“, si legge, “nel corso del torneo, i giocatori forniranno a Wimbledon anche ulteriori informazioni che sono state richieste in relazione a tali proposte. Il dialogo costruttivo con Wimbledon e gli altri Slam proseguirà. Al momento, i giocatori e il Club non rilasceranno ulteriori dichiarazioni“. Tradotto: non ci saranno più proteste, almeno per il momento.

I giocatori non sono ancora soddisfatti, ma sono decisi a dialogare, vista anche la volontà di Wimbledon di scendere a compromessi il più possibile. Quasi con la consapevolezza dell’importanza di tenere buoni i top player, coloro che mandano avanti la baracca tennis. Dunque sospiro di sollievo anche per i media, che potranno lavorare normalmente, senza limiti di tempo imposti dai protagonisti, durante Wimbledon. Tramite Larry Scott, ex amministratore delegato WTA, i giocatori hanno fatto sapere che per il momento ci sarà un punto di incontro.

Il montepremi totale, 64,2 milioni di sterline, ha sicuramente giocato a favore di Wimbledon. Rimane la volontà dei giocatori di avere maggior peso decisionale e più attenzione per i propri problemi. E ancora una volta, però, un tentativo d’azione è stato fatto. Il rischio è che, di questo passo, si possa passare ai fatti definitivamente.