Wimbledon

LIVE Wimbledon, 1° turno: Sinner-Kecmanovic 4-6 6-3, terzo set in corso

Gli aggiornamenti in diretta dal Centre Court per l'esordio del campione in carica

Di Gianluca Sartori
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Jannik Sinner - Wimbledon 2026 (foto Ubitennis)
Jannik Sinner - Wimbledon 2026 (foto Ubitennis)
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Un messaggio dal direttore
Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.
2 min ago29/06/2026 15:55

Cocciaretto eliminata

6-3 2-6 6-2: è il risultato finale del primo turno di Elisabetta Cocciaretto, che viene eliminata dalla cinese Xinyu Wang. nel frattempo, Sinner si è preso la toilet break

6 min ago29/06/2026 15:51

Secondo set: Sinner 6-3

Con l’undicesimo ace, Sinner chiude il secondo set e pareggia i conti. Si va al terzo dopo un minuto e undici di partita.

8 min ago29/06/2026 15:49

Sinner-Kecmanovic 4-6 5-3

Kecmanovic tiene il servizio, ora Sinner serve per il secondo set

15 min ago29/06/2026 15:42

Sinner-Kecmanovic 4-6 5-2

Sinner concede palla break: un dritto di Kecmanovic atterra fuori di poco. Jannik poi gioca con giudizio e tiene il servizio

19 min ago29/06/2026 15:37

Sinner-Kecmanovic 4-6 4-2

Sinner arriva ai vantaggi, ma il serbo tiene il servizio e rimane a ruota. Kecmanovic colpisce molto bene

26 min ago29/06/2026 15:31

Sinner-Kecmanovic 4-6 4-1

Sinner arriva in doppia cifra di ace e tiene la battuta con il primo serve and volley della partita

27 min ago29/06/2026 15:30

Sinner-Kecmanovic 4-6 3-1

Kecmanovic muove il punteggio, tenendo il servizio nonostante un bel recupero di Sinner su palla corta dell’avversario

31 min ago29/06/2026 15:25

Sinner-Kecmanovic 4-6 3-0

Sinner tiene il servizio e conferma il break partendo bene nel secondo set

35 min ago29/06/2026 15:22

Break: Sinner-Kecmanovic 4-6 2-0

Reazione di Sinner che non perde la prima occasione per fare break: sale 2-0 e servizio nel secondo set

39 min ago29/06/2026 15:18

Sinner-Kecmanovic 4-6 1-0

Sinner tiene il servizio in apertura del secondo set

43 min ago29/06/2026 15:14

Primo set: Kecmanovic 6-4

Molto deciso il serbo: tiene il servizio a zero e fa suo il primo set in 27 minuti di gioco!

46 min ago29/06/2026 15:11

Break: Sinner-Kecmanovic 4-5

Doppio fallo e dritto in mezzo alla rete: brutto passaggio a vuoto di Sinner. Break di Kecmanovic, che serve per il primo set

50 min ago29/06/2026 15:06

Sinner-Kecmanovic 4-4

Non ha ancora offerto una palla break Kecmanovic, che sale 4-4

55 min ago29/06/2026 15:02

Sinner-Kecmanovic 4-3

Si continua sul binario dei servizi, senza grosse occasioni per chi risponde.

59 min ago29/06/2026 14:58

Sinner-Kecmanovic 3-2

Diversi scambi interessanti con il serbo che tiene il ritmo dal fondo. Sinner tuttavia tiene il servizio a 30

1 hr 3 min ago29/06/2026 14:54

Sinner-Kecmanovic 2-2

Gioca senza timori reverenziali Kecmanovic, che tiene il servizio. Bello in particolare uno scambio chiuso con un dritto vincente del serbo.

1 hr 7 min ago29/06/2026 14:49

Sinner-Kecmanovic 2-1

Salva due palle break Sinner, che si trova sotto 15-40. Si aiuta però con la prima palla di servizio (due ace nel game) e con quattro punti di fila tiene il game.

1 hr 12 min ago29/06/2026 14:44

Sinner-Kecmanovic 1-1

Solido Kecmanovic, il serbo tiene il primo turno di servizio.

1 hr 16 min ago29/06/2026 14:41

Sinner-Kecmanovic 1-0

Sinner tiene il servizio a quindici, inizio determinato per l’azzurro, anche se il serbo azzecca una bella risposta vincente

1 hr 18 min ago29/06/2026 14:39

Inizia il match

Via al match con Jannik Sinner al servizio

1 hr 20 min ago29/06/2026 14:36

Riscaldamento in corso

Palleggio di riscaldamento in corso tra i due giocatori protagonisti sul Centrale.

1 hr 22 min ago29/06/2026 14:34

Le condizioni di gioco

Ventitrè gradi centigradi con il 43% di umidità, non sono previste precipitazioni

1 hr 24 min ago29/06/2026 14:32

I giocatori entrano in campo

Si aprono le porte del centrale, Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic entrano in campo in quello che è un momento molto emozionante.

2 hr 51 min ago29/06/2026 14:06

Sinner-Kecmanovic, via alle 14.30

Giocatori pronti per il loro ingresso in campo sul Centre Court.

Cari amici di Ubitennis, è uno dei giorni più importanti della stagione tennistica: Jannik Sinner, da campione in carica, apre il programma del primo giorno del Centre Court di Wimbledon alle ore 14.30 italiane. L’avversario è il serbo Miomir Kecmanovic (qui il suo profilo). Siamo collegati in diretta per seguire il match insieme.

Sezioni
Cocciaretto eliminataSecondo set: Sinner 6-3Sinner-Kecmanovic 4-6 5-3Sinner-Kecmanovic 4-6 5-2Sinner-Kecmanovic 4-6 4-2Sinner-Kecmanovic 4-6 4-1Sinner-Kecmanovic 4-6 3-1Sinner-Kecmanovic 4-6 3-0Break: Sinner-Kecmanovic 4-6 2-0Sinner-Kecmanovic 4-6 1-0Primo set: Kecmanovic 6-4Break: Sinner-Kecmanovic 4-5Sinner-Kecmanovic 4-4Sinner-Kecmanovic 4-3Sinner-Kecmanovic 3-2Sinner-Kecmanovic 2-2Sinner-Kecmanovic 2-1Sinner-Kecmanovic 1-1Sinner-Kecmanovic 1-0Inizia il matchRiscaldamento in corsoLe condizioni di giocoI giocatori entrano in campoSinner-Kecmanovic, via alle 14.30

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