LIVE Wimbledon, 1° turno: Sinner-Kecmanovic 4-6 6-3, terzo set in corso

Cocciaretto eliminata
6-3 2-6 6-2: è il risultato finale del primo turno di Elisabetta Cocciaretto, che viene eliminata dalla cinese Xinyu Wang. nel frattempo, Sinner si è preso la toilet break
Secondo set: Sinner 6-3
Con l’undicesimo ace, Sinner chiude il secondo set e pareggia i conti. Si va al terzo dopo un minuto e undici di partita.
Sinner-Kecmanovic 4-6 5-3
Kecmanovic tiene il servizio, ora Sinner serve per il secondo set
Sinner-Kecmanovic 4-6 5-2
Sinner concede palla break: un dritto di Kecmanovic atterra fuori di poco. Jannik poi gioca con giudizio e tiene il servizio
Sinner-Kecmanovic 4-6 4-2
Sinner arriva ai vantaggi, ma il serbo tiene il servizio e rimane a ruota. Kecmanovic colpisce molto bene
Sinner-Kecmanovic 4-6 4-1
Sinner arriva in doppia cifra di ace e tiene la battuta con il primo serve and volley della partita
Sinner-Kecmanovic 4-6 3-1
Kecmanovic muove il punteggio, tenendo il servizio nonostante un bel recupero di Sinner su palla corta dell’avversario
Sinner-Kecmanovic 4-6 3-0
Sinner tiene il servizio e conferma il break partendo bene nel secondo set
Break: Sinner-Kecmanovic 4-6 2-0
Reazione di Sinner che non perde la prima occasione per fare break: sale 2-0 e servizio nel secondo set
Sinner-Kecmanovic 4-6 1-0
Sinner tiene il servizio in apertura del secondo set
Primo set: Kecmanovic 6-4
Molto deciso il serbo: tiene il servizio a zero e fa suo il primo set in 27 minuti di gioco!
Break: Sinner-Kecmanovic 4-5
Doppio fallo e dritto in mezzo alla rete: brutto passaggio a vuoto di Sinner. Break di Kecmanovic, che serve per il primo set
Sinner-Kecmanovic 4-4
Non ha ancora offerto una palla break Kecmanovic, che sale 4-4
Sinner-Kecmanovic 4-3
Si continua sul binario dei servizi, senza grosse occasioni per chi risponde.
Sinner-Kecmanovic 3-2
Diversi scambi interessanti con il serbo che tiene il ritmo dal fondo. Sinner tuttavia tiene il servizio a 30
Sinner-Kecmanovic 2-2
Gioca senza timori reverenziali Kecmanovic, che tiene il servizio. Bello in particolare uno scambio chiuso con un dritto vincente del serbo.
Sinner-Kecmanovic 2-1
Salva due palle break Sinner, che si trova sotto 15-40. Si aiuta però con la prima palla di servizio (due ace nel game) e con quattro punti di fila tiene il game.
Sinner-Kecmanovic 1-1
Solido Kecmanovic, il serbo tiene il primo turno di servizio.
Sinner-Kecmanovic 1-0
Sinner tiene il servizio a quindici, inizio determinato per l’azzurro, anche se il serbo azzecca una bella risposta vincente
Inizia il match
Via al match con Jannik Sinner al servizio
Riscaldamento in corso
Palleggio di riscaldamento in corso tra i due giocatori protagonisti sul Centrale.
Le condizioni di gioco
Ventitrè gradi centigradi con il 43% di umidità, non sono previste precipitazioni
I giocatori entrano in campo
Si aprono le porte del centrale, Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic entrano in campo in quello che è un momento molto emozionante.
Sinner-Kecmanovic, via alle 14.30
Giocatori pronti per il loro ingresso in campo sul Centre Court.
Cari amici di Ubitennis, è uno dei giorni più importanti della stagione tennistica: Jannik Sinner, da campione in carica, apre il programma del primo giorno del Centre Court di Wimbledon alle ore 14.30 italiane. L’avversario è il serbo Miomir Kecmanovic (qui il suo profilo). Siamo collegati in diretta per seguire il match insieme.