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Wimbledon: Cobolli rimonta Navone e va a dormire avanti due set a uno

Wimbledon, 1° turno: l’azzurro parte malissimo, poi si prende il tie-break del secondo e contolla il terzo. Match sospeso per oscurità

Di Luca De Gaspari
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Flavio Cobolli - Wimbledon 2025 (X @Wimbledon)
Flavio Cobolli - Wimbledon 2025 (X @Wimbledon)
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[10] F. Cobolli vs M. Navone 1-6 7-6(5) 6-3 (sospesa per oscurità)

Flavio Cobolli era finito quasi dentro una trappola. Travolto nel primo set e sotto 4-2 anche nel secondo contro Mariano Navone, l’azzurro ha trovato il modo di restare aggrappato al match proprio quando sembrava sul punto di scivolargli via. Da lì è cominciata un’altra partita: controbreak, tie-break giocato con coraggio e terzo set comandato nei momenti decisivi. Il buio ha fermato il match sul Campo N.2, ma non la rimonta: Cobolli tornerà in campo a un set dal secondo turno di Wimbledon.

L’avvio era stato quasi traumatico per Flavio, che pure aveva avuto due palle break nel primissimo game del match. Navone le ha cancellate, si è salvato e da lì ha preso immediatamente il controllo. L’argentino è salito 3-0, poi ha trovato un altro break pesantissimo nel sesto game, quando Cobolli si è fatto rimontare da 40-0. Poco dopo Navone ha chiuso il primo set 6-1, lasciando all’azzurro la sensazione di essere entrato in partita troppo tardi.

Il secondo set ha cambiato completamente direzione, ma non senza scosse. Cobolli è partito meglio, trovando subito il break per il 2-0, salvo restituire immediatamente il vantaggio. Navone ha poi messo la testa avanti sul 3-2, ma proprio quando sembrava poter allungare l’inerzia del primo set, l’italiano ha reagito: controbreak per il 4-4 e turno di servizio delicatissimo tenuto nel game successivo, dopo aver annullato due palle break. È stato il passaggio chiave: da lì Cobolli è arrivato al tie-break con più fiducia e lo ha giocato con personalità. Un ace in apertura, un altro per il 5-3, poi il mini-break decisivo: Navone ha salvato il primo set point, ma Cobolli ha chiuso il parziale 7 punti a 5, rimettendo in equilibrio una partita che nel primo set gli era quasi sfuggita di mano.

Nel terzo, finalmente, il match è diventato di Cobolli. L’azzurro ha strappato subito il servizio a Navone, si è fatto riprendere, poi ha piazzato un altro break immediato. C’è stato ancora un controbreak dell’argentino per il 2-2, ma da quel momento Cobolli ha alzato il livello nei punti importanti: ha tenuto il 3-3, ha tolto di nuovo la battuta a Navone per il 4-3 e ha consolidato il vantaggio fino al 5-3. Nell’ultimo game del set, in risposta, Cobolli ha spinto fino al set point, si è fatto trascinare ai vantaggi, ma ha chiuso alla seconda occasione utile, sigillando il 6-3 prima dell’arrivo definitivo del buio, concordata con referee e avversario. Si riprende mercoledì come secondo match sullo stesso campo.

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