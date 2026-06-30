Wimbledon, Sonego: “Mi sono messo sotto in allenamento, e arrivano i risultati”

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Finalmente una bella vittoria per Lorenzo Sonego, dopo un inizio di stagione estremamente problematico a causa di un infortunio al polso che lo ha costretto a un lungo periodo di inattività. Etcheverry non è certamente un giocatore da erba, ma rimane pur sempre una testa di serie a Wimbledon (n. 29) e non è uno che si batte da solo.

Bene Lorenzo, ce la racconti tu? È andata bene!

LORENZO SONEGO: “Sì, molto bene, molto bene. Sì, sì, partita tosta. Devo dire che dal primo set mi sentivo più propositivo e più aggressivo di lui e avevo in mano il gioco, e questa cosa mi piaceva. Poi lui ha cominciato ad alzare l’energia, la spinta, ad essere un pochino più propositivo, più aggressivo, soprattutto al servizio, ha servito molto bene. Da lì è stato difficile per entrambi brekkare, quindi è stata una partita giocata su pochi punti e su due tie-break. Sono stato bravo ad andarmi a prendere il secondo tie-break e chiudere la partita, perché queste partite poi si complicano, soprattutto con un giocatore molto tosto e duro come lui.”

UBITENNIS: Poi anche nel tie-break eri avanti 4-1, sempre di quattro pari. Ti sei preoccupato quando hai perso quel mini-break?

LORENZO SONEGO: “Era un mini-break, sì. Devo dire che ho giocato tutto il tie-break con l’idea di andare a prendermi il punto prima di lui, perché il tie-break precedente l’aveva un po’ dominato nel gioco ed era stato più aggressivo. Nel secondo tie-break ho deciso di essere io ad andarmi a prendere i punti. Il mini-break è arrivato, ma avevo l’intenzione di essere propositivo, quindi ci stava anche sbagliare una palla; poi sono stato bravo ad andarmi a prendere i punti dopo.”

UBITENNIS: Che poi, essere propositivo e aggressivo nei tie-break, sull’erba soprattutto, dovresti esserlo sempre, no?

LORENZO SONEGO: “Sì, l’idea è quella, nel gioco in generale oltre che nei tie-break. Nei tie-break basta poco per andare avanti, quindi sicuramente mettere un pochino di pressione all’altro in quei momenti gli toglie anche un po’ di sicurezza.”

UBITENNIS: E perché hai detto che nel tie-break precedente invece non l’avevi fatto?

LORENZO SONEGO: “Non sono riuscito, per meriti suoi, perché lui è stato bravo: ha risposto molto bene, ha servito molto bene, ha servito una percentuale di prime molto buona nel secondo tie-break. Non sono mai riuscito a iniziare lo scambio come volevo, dove riuscivo a prendere in mano lo scambio. Devo dire che è stato lui, coi primi colpi, a mettermi subito in difficoltà.”

Al prossimo turno giochi con Diallo. Come lo conosci? Diallo è un giocatore che gioca molto bene sull’erba.

LORENZO SONEGO: “Sì. I suoi migliori risultati li ha fatti su questa superficie, quindi ho già tirato su una partita molto difficile. Sicuramente la sua arma migliore è il servizio, è un giocatore che gioca in maniera molto aggressiva, propositiva e sicuramente, come oggi, si giocherà su pochi punti, come in tutte le partite qua con questi giocatori che servono così bene. Quindi è importante arrivare belli preparati, belli attenti: tenere l’attenzione e la concentrazione per tutta la partita sarà importante.”

UBITENNIS: Ma lui non sta benissimo, perché all’inizio dell’anno ha avuto problemi di infortuni. Come te! Tu invece come stai?

LORENZO SONEGO: “Io adesso sto bene, sto bene. Diciamo che è il momento migliore dopo l’infortunio, adesso sto ritrovando delle buone sensazioni. Alla fine è l’allenamento che ti porta a ritrovare le sensazioni e il modo in cui affrontare le partite, quindi mi sono messo un po’ sotto durante l’allenamento nell’ultimo periodo e questo mi ha aiutato.”

Non ho fatto a tempo a guardare se con Diallo hai già giocato o no.

LORENZO SONEGO: “Con Diallo ci ho giocato una volta due anni fa, mi sembra… No, l’anno scorso in Australia. No, prima, il torneo prima dell’Australia, Nuova Zelanda forse. Sette-sei al terzo era finita, una roba del genere.”