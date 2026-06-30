Wimbledon, il programma di mercoledì 1° luglio: Sinner-Borges alle 14:30. Tsitsipas-Djokovic in chiusura

Lo straordinario Slam di Wimbledon ci accompagna lietamente verso l’inizio del mese di luglio. Impazza l’estate, anche tre la vie di Londra, dove, mercoledì 1 luglio, tornerà in campo Jannik Sinner.
Sabalenka sul campo n.1. Medvedev e Jodar sul n.2
Sul campo centrale dell’All England Club, il numero uno del mondo disputerà il suo secondo turno contro Nuno Borges, alle 14:30. A seguire ci sarà spazio per un’intrigante sfida tra Mirra Andreeva e Barbora Krejcikova (vincitrice a Church Road nel 2024). Non da meno – anzi – l’incontro tra Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic, dopo il quale calerà il sipario sul centrale.
Sul campo numero, a partire dalle 14, tornerà a calpestare il manto Green Aryna Sabalenka, che ha debuttato in maniera più che convincente contro la giovane Kostovic, e si misurerà con McCartney Kessler nella giornata di mercoledì. A seguire Gauff, poi Aliassime.
Eccetto Sinner, non ci sono altri azzurri in campo nel day 3 di Wimbledon. Ma il programma dell’1 luglio londinese prevede la presenza della star Joao Fonseca sul campo n.3 – contro Jesper De Jong -, non prima delle 15:30. Tornano in campo anche Medvedev e Jodar sul campo n.2 dell’All England Club.
Di seguito il programma completo: