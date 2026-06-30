Wimbledon: Paolini, rimonta al cardiopalma. Montgomery crolla al terzo set

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

[13] J. Paolini b. [Q] R. Montgomery 0-6 6-4 7-5

(Primi due set di Andrea Binotto)

Resilienza e coraggio. L’istinto di sopravvivenza di Jasmine Paolini ha dato una grande mano alla giocatrice azzurra, giunta a pochi passi da una scottante sconfitta contro Robin Montgomery. La giovane statunitense – favorita nel pronostico contro Jas –, si è presentata ai cancelli di Church Road con ben 9 vittorie consecutive su erba, incluso un titolo conquistato sul prato di ‘s-Hertogenbosch. Una mina vagante per tutti, e un ranking che poco le si addice, in virtù del suo rendimento su questa superficie. La finalista di Wimbledon 2024, reduce da un periodo magro di risultati, ha però messo in cassaforte un incontro complicatissimo con lo score di 0-6 6-4 7-5.

Jasmine ritrova il sorriso, e la vittoria numero 13 di questo 2026. Al secondo turno dei Championships sfiderà una tra Iryna Shymanovich e Viktorija Golubic.

Jasmine Paolini had to battle to get through Robin Montgomery 😱



The former Wimbledon finalist passes the early test with a 0-6, 6-4, 7-5 comeback victory 💪👏#Wimbledon pic.twitter.com/VExHD1sVSD — Tennis Channel (@TennisChannel) June 30, 2026

Primo set: Montgomery al comando, Paolini troppo fallosa

A partire in battuta è Paolini, che viene subito investita dalla potenza e dalla profondità di Montgomery. La mancina americana è aggressiva sin dalla risposta a ottiene subito il break a 15. A suon di prime di servizio e dritti vincenti la 21enne statunitense sale presto sul 2-0 tenendo la battuta a 30. Continua a faticare la 30enne toscana a tenere lo scambio. Regala troppo, sia con il dritto che con il rovescio. Manca quattro occasioni per intascare il suo primo gioco, cancella cinque palle break all’avversaria, che però alla sesta chance concretizza e allunga sul 3-0 pesante.

È inarrestabile Montgomery, accorta in ogni sua scelta ed estremamente regolare, oltre che incisiva sin dai primi colpi di ogni punto. Paolini ci prova a sfondare con i colpi a rimbalzo. Ma spesso non trova il campo e finisce così per cedere nuovamente la battuta nel quinto game. L’americana non perde la concentrazione. Serve numerosi ace e dopo mezz’ora esatta di gioco rifila il primo 6-0 a Paolini su erba in otto anni. Fino ad ora, il bilancio dei vincenti è 15 a 3 per la statunitense, che ha commesso la metà degli errori dell’avversaria (5 a 10) e che ha perso solamente 5 punti in battuta in tutto il parziale.

Secondo set: Paolini si fa rimontare, ma è più cinica nel finale

Cerca di scuotersi Jasmine in avvio di seconda frazione. Nonostante un paio di errori, è lei a vincere il primo gioco a 30. Arriva poi a palla break nel secondo game. Montgomery, meno brillante rispetto al primo set, cancella le prime due occasioni azzurre con altrettante prime vincenti. Ma nella terza spedisce fuori un dritto semplice e perde quindi la battuta. Paolini tiene ancora il servizio a 30 e si porta sul 3-0.

Manca però sette opportunità per portarsi sul 4-1. L’americana torna a spingere, si procura una palla del contro break e la trasforma subito con una risposta vincente di rovescio che le permette di accorciare nel punteggio. In un attimo è 3 pari. A questo punto, guadagna due ulteriori chance in risposta Montgomery. Paolini le cancella però con coraggio e le nega il sorpasso. Torna di nuovo a palla break la tennista a stelle e strisce nel nono game. Getta via la risposta – in un punto che l’avrebbe potuta portare a servire per il match – e permette così all’avversaria di salire sul 5-4. Incappa poi in svariati gratuiti l’americana. Offre un set point a Jasmine e qui piazza l’ennesimo regalo di rovescio. Paolini chiude quindi il parziale per 6-4 dopo un’ora e ventuno minuti. Si va al terzo.

Terzo set: Montgomery trema. Paolini sopravvive e accede al secondo turno

Sul campo numero 12 dell’All England Club, Jasmine Paolini si guadagna, con coraggio, e un pizzico di complicità avversaria, la volata finale. La ventunenne americana aumenta notevolmente il numero degli errori, alternando dritti a metà rete a vincenti stratosferici. La sua natura offensiva non prevede mezze misure. Jasmine, nettamente più presente a dispetto del preoccupante inizio dell’incontro, si divora l’occasione di andare ai vantaggi, nel corso del quarto gioco, fallendo uno smash a pochi centimetri dalla rete.

L’azzurra ha incrementato tantissimo il rendimento nel braccio di ferro da fondo campo, ma quando la statunitense le concede una palla più morbida, dandole più tempo, Jas ci pensa sin troppo e sparacchia fuori. Il quinto game del terzo set è critico: potenziali vincenti diventano errori da matita rossa, e Montgomery fronteggia molteplici palle break. Alla quarta occasione, la mancina classe 2004, senza sforzi immani, capitalizza grazie a un dritto a metà rete di Paolini, costretta a rincorrere nuovamente. Il servizio della statunitense mette in seria apprensione Paolini, ma quando quest’ultima entra nello scambio, le sue chance s’impennano drasticamente. Montgomery concede, e con grande intelligenza tattica, Paolini riafferra l’incontro (4-4).

Jasmine lotta, prende rischi, e guadagna persino un match point. Ma qui accade qualcosa di clamoroso. Montgomery sbaglia completamente la misura della palla corta, l’azzurra deve solo chiudere col rovescio a pochi passi dalla rete, ma tira clamorosamente sulla racchetta dell’avversaria, che incredula, sopravvive. Il finale di match, vede una Paolini molto più concreta, elastica nei recuperi, e coraggiosa nello sferrare vincenti definitivi. La giovane età di Montgomery tradisce quest’ultima. Con un 7-5 finale, Jas accede al secondo turno.