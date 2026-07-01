Wimbledon, Bolelli e Vavassori non sbagliano: bastano 60′ per volare al secondo turno

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

L’esordio spesso nasconde delle insidie che se ne frega di pronostici e favoriti. Alla vigilia lo erano sicuramente, ma la vittoria non è mai banale. Lo sanno benissimo Simone Bolelli e Andrea Vavassori che non tradiscono le attese e regolano in 60′ di gioco la coppia britannica formata da Ben Jones e Joshua Paris. Il tandem padrone di casa si arrende 6-4 6-3 con gli azzurri a caccia di una redenzione a Church Road, dove insieme non hanno mai superato il secondo turno. Traguardo in tasca, con il prossimo step che li vedrà affrontare Royer/De Jong o il binomio kazako Golubev/Nedovyesov.

Il match dura un’ora con un equilibrio che non potrebbero essere più ingannevole per le speranze del tandem di casa, arrivati ai Championship grazie ad una wild card. Bolelli e Vavassori, invece, sonnecchiano per buona parte del primo set per far valere, poi, nel momento decisivo lo status di quarta forza del seeding. Gli azzurri, sopra 5-4, colpiscono chirurgicamente gli avversari, prendendosi a 15 il game e il primo set. Ben diversa la storia, dove il bolognese e il torinese accelerano al pronti via. Parziale di 12-1 e strada spianata sul 3-0. Non ci sono più chance per rientrare per Jones/Paris: 6-3 italiano e secondo turno conquistato.