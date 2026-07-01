Wimbledon, Bolelli e Vavassori non sbagliano: bastano 60′ per volare al secondo turno

L’esordio spesso nasconde delle insidie che se ne frega di pronostici e favoriti. Alla vigilia lo erano sicuramente, ma la vittoria non è mai banale. Lo sanno benissimo Simone Bolelli e Andrea Vavassori che non tradiscono le attese e regolano in 60′ di gioco la coppia britannica formata da Ben Jones e Joshua Paris. Il tandem padrone di casa si arrende 6-4 6-3 con gli azzurri a caccia di una redenzione a Church Road, dove insieme non hanno mai superato il secondo turno. Traguardo in tasca, con il prossimo step che li vedrà affrontare Royer/De Jong o il binomio kazako Golubev/Nedovyesov.
Il match dura un’ora con un equilibrio che non potrebbero essere più ingannevole per le speranze del tandem di casa, arrivati ai Championship grazie ad una wild card. Bolelli e Vavassori, invece, sonnecchiano per buona parte del primo set per far valere, poi, nel momento decisivo lo status di quarta forza del seeding. Gli azzurri, sopra 5-4, colpiscono chirurgicamente gli avversari, prendendosi a 15 il game e il primo set. Ben diversa la storia, dove il bolognese e il torinese accelerano al pronti via. Parziale di 12-1 e strada spianata sul 3-0. Non ci sono più chance per rientrare per Jones/Paris: 6-3 italiano e secondo turno conquistato.