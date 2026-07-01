Yokohama Europe avvia la collaborazione con Luciano Darderi, unendo performance, controllo e ambizione

YOKOHAMA Europe annuncia la nuova collaborazione con Luciano Darderi, uno dei più interessanti talenti emergenti dell’ATP Tour, nell’ambito della sua strategia volta a rafforzare la visibilità del brand in Europa attraverso collaborazioni ad alto impatto, costruite su una forte personalità e un chiaro allineamento di valori.

La collaborazione inizia ufficialmente in occasione del torneo di Wimbledon, dove Darderi scenderà in campo con il logo YOKOHAMA Tyres sulla manica, rafforzando ulteriormente la presenza del brand ai massimi livelli del tennis internazionale.

Nato nel 2002, Darderi si è rapidamente affermato sulla scena internazionale con uno stile di gioco intenso, potente e dinamico. Dopo aver vinto il suo primo titolo ATP ai Córdoba Open nel 2024, il 18 maggio 2026 ha raggiunto il suo best ranking come numero 16 al mondo, portando a un totale di cinque i suoi titoli ATP.

La sua abilità nel trasformare la pressione in iniziativa, mantenendo al tempo stesso la lucidità nei momenti decisivi, riflette la filosofia di YOKOHAMA “Drive the Game”: un approccio alla performance basato su precisione, affidabilità e capacità di dare il meglio quando conta davvero.

Questa partnership sottolinea la significativa fase di crescita di YOKOHAMA Europe e il suo impegno a rafforzare ulteriormente la rilevanza del brand in uno dei suoi mercati più strategici a livello globale. Inoltre, si inserisce in una strategia di prodotto sempre più orientata alla localizzazione, come dimostra il recente lancio del BluEarth-All Season 2, sviluppato per rispondere alle esigenze specifiche degli automobilisti europei.

Radicata nei valori giapponesi – disciplina, attenzione ai dettagli, continuo miglioramento e affidabilità a lungo termine – e sostenuta da una solida tradizione in ambito motorsport, YOKOHAMA continua a trasferire la propria expertise ad alte prestazioni sia alla strada che allo sport.

“Entrare a far parte del mondo YOKOHAMA rispecchia pienamente il mio approccio al tennis e alla competizione. Mi concentro sull’intensità, sulla costanza e sul mantenere la lucidità nei momenti chiave. Sono orgoglioso di iniziare questo percorso con un brand che unisce performance, identità e una costante spinta al miglioramento” ha dichiarato Luciano Darderi.

“Questa partnership rappresenta esattamente la direzione che YOKOHAMA Europe sta intraprendendo. Investiamo in iniziative che esprimono energia, credibilità e ambizione, rafforzando al contempo la nostra presenza sul territorio. Luciano incarna autenticamente questi valori” ha dichiarato Gregorio Borgo, Presidente di Yokohama Europe e Managing Officer di Yokohama Rubber Co., Ltd.

Attraverso questa collaborazione, YOKOHAMA Europe continua a unire tradizione, innovazione e sport di alto livello, portando in campo gli stessi valori che definiscono le sue prestazioni su strada: controllo, aderenza, reattività e sicurezza.

(comunicato stampa)