Wimbledon: Tien mangia del pane al cambio campo. Poi il malessere e l’abbuffata in ospedale

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Learner Tien non è andato oltre il secondo turno a Wimbledon. Lo statunitense non fa certo dell’erba la sua miglior superficie – anche nel 2025 aveva vinto solamente il match d’esordio all‘All England Club prima di arrendersi a Nico Jarry, che da un anno ormai non riesce ad affermarsi in un tabellone principale. La crescita degli ultimi dodici mesi gli comunque ha regalato la testa di serie numero 16 in questa edizione dei Championships.

Contro Marton Fucsovics non ha dato continuità a quel primo parziale vinto, arrendendosi in quattro set e salutando Londra anzitempo.

Tien prova a contrastare un problema di stomaco con del pane, ma finisce in ospedale

Proprio durante il match contro l’ungherese, Tien si è reso protagonista di un cambio di campo insolito. Nel quarto set, infatti, il californiano ha chiesto che gli fosse portato del pane. Circolano ovunque le immagini di Learner che ne mangia una fetta.

Poco dopo quello spuntino, il numero 17 del mondo ha accusato un problema allo stomaco che ha richiesto l’intervento del medico. Forse il 20enne di Irvine ha provato proprio ad ingerire del pane per contrastare il malessere, invano. Benché le sue condizioni fossero precarie, Tien ha ultimato l’incontro senza alzare bandiera bianca anzitempo.

È stato lo stesso classe 2005, poi, a documentare il prosieguo della vicenda. Come si vede dalla foto condivisa sui suoi social, Learner si è ritratto su un letto che pare essere quello di un ospedale. Probabilmente dei semplici controlli per chiarire la natura del problema gastrointestinale sono ciò che lo ha costretto al ricovero.



Tuttavia, a richiamare l’attenzione non è solamente il luogo dello scatto, ma è soprattutto il cibo che Tien stava consumando. Svariate porzioni di un inconfondibile fast food lasciano presagire l’abbuffata post malore.

Per fortuna niente di serio, dunque.