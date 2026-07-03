Wimbledon, doppio femminile in stand-by per Serena Williams: “Facciamo il possibile per aspettarla”

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Il tabellone del torneo di doppio femminile si è allineato al secondo turno, con l’unica eccezione delle avversarie della coppia avversaria dell’australiana Ellen Perez e dell’olandese Demi Schuurs, sodalizio che uscirà dalla sfida di primo turno tra la colombiana Camila Osorio e l’argentina Solana Sierra e… le sorelle Williams.

Come è noto, Serena, al rientro a Wimbledon dopo quattro anni, lamenta un problema al ginocchio dopo il match di primo turno perso con Maya Joint, e l’organizzazione ha pensato di concedere dell’extra time alla 23 volte vincitrice Slam, innegabilmente uno dei nomi di maggior richiamo di questa edizione dei Championships.

L’extra time in questione ha così raggiunto il limite possibile, e probabilmente ha finito per andare oltre: nella giornata di sabato infatti, il programma degli incontri prevede il match di Venus e Serena, ma lo sposta in chiusura di giornata: insomma, quando le due americane saranno scese in campo (se lo faranno) per la loro prima partita del torneo, più di metà del tabellone esprimerà già gli accoppiamenti di terzo turno. Quando si parla di regine a Wimbledon c’è una sensibilità speciale…