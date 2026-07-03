Wimbledon: Hurkacz conosce bene i prati ed elimina Paul. Avanti con agio Davidovich Fokina e Auger-Aliassime

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

La copertina della parte finale di giornata a Wimbledon se la prende Hubert Hurkacz, che batte Tommy Paul, testa di serie numero 21, con il punteggio di 4-6 7-6(5) 7-5 6-2 e conquista un posto negli ottavi di finale. Il polacco perde il primo set, ma resta agganciato alla partita, cambia ritmo nei momenti chiave e alla distanza impone il peso del servizio e della maggiore incisività nei punti importanti. Insieme a lui avanzano, senza perdere set, anche Alejandro Davidovich Fokina, vincitore su Marton Fucsovics, e Felix Auger-Aliassime, dominante contro il qualificato americano Michael Zheng.

Hurkacz rimonta Paul: servizio e freddezza nei momenti chiave

È Hubert Hurkacz a firmare il risultato più pesante di questo blocco di giornata. Il polacco supera Tommy Paul in quattro set, 4-6 7-6(5) 7-5 6-2, al termine di una partita che nel primo tratto sembrava poter prendere la direzione dello statunitense, ma che Hurkacz è stato bravo a raddrizzare senza mai perdere lucidità.

Paul parte meglio e si prende il primo set, ma il secondo diventa lo snodo della partita. Hurkacz resta in scia, protegge i propri turni di servizio e poi al tie-break trova il margine per rimettere tutto in equilibrio. Da lì il match cambia progressivamente volto: il terzo set resta combattuto fino agli ultimi game, ma il polacco piazza l’allungo decisivo sul 7-5, chiudendo poi il parziale con due ace consecutivi nel game finale.

Nel quarto set, invece, Hurkacz prende definitivamente il controllo. Il servizio torna a pesare in maniera decisiva — 20 ace complessivi contro i 6 di Paul — e il polacco concede sempre meno spazio allo statunitense, fino al 6-2 conclusivo. A fare la differenza sono anche i numeri sui punti vinti con la prima: 81% per Hurkacz, contro il 71% di Paul, in una partita in cui il polacco chiude con 45 vincenti e appena un doppio fallo.

Davidovich Fokina solido: Fucsovics non sfrutta le sue occasioni

Senza perdere set avanza anche Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero 22, che batte Marton Fucsovics con il punteggio di 7-6(3) 6-2 6-3. Lo spagnolo gioca una partita molto ordinata, soprattutto al servizio, e riesce a disinnescare un avversario sempre insidioso sull’erba ma troppo falloso nei momenti importanti.

Il primo set è il più equilibrato e si decide soltanto al tie-break, dove Davidovich Fokina trova maggiore continuità e indirizza la partita. Dal secondo parziale in poi, però, il match si apre: Fucsovics cala, concede troppo con la seconda e soprattutto non riesce mai a trasformare le palle break, chiudendo con 0/4 in risposta. Lo spagnolo, invece, converte 3 delle 15 occasioni avute e soprattutto domina il confronto sulla qualità complessiva: 35 vincenti e 27 gratuiti, contro i 23 vincenti e 44 errori dell’ungherese.

Nel terzo set Davidovich Fokina resta avanti nei momenti che contano e chiude 6-3, sigillando il match con un dritto vincente da fondo campo.

Auger-Aliassime troppo forte per Zheng

Tutto molto lineare anche per Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 3, che supera il qualificato Michael Zheng con il punteggio di 7-6(1) 6-2 6-1. Il canadese deve lavorare soprattutto nel primo set, poi prende il largo e chiude con autorità una partita in cui il divario di potenza e pesantezza di palla diventa sempre più evidente.

Il tie-break del primo parziale indirizza la sfida: Auger-Aliassime lo domina 7-1, poi nel secondo e nel terzo set aumenta i giri al servizio e in risposta. I numeri raccontano bene la superiorità del canadese: 10 ace, 91% di punti vinti con la prima, 38 vincenti contro i soli 10 di Zheng. Felix chiude anche con un ottimo rendimento a rete, 22 punti vinti su 29 discese, e non concede mai davvero allo statunitense la possibilità di riaprire il match.

Nel terzo set Auger-Aliassime vola rapidamente avanti, sale 4-0 e chiude 6-1, trasformando il match point con un dritto vincente da fondo campo.