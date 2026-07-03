Wimbledon, Errani e Paolini danno forfait: la coppia azzurra si ritira prima dell’esordio

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Per quanto ci si voglia girare intorno, la priorità di ogni tennista è sempre il percorso in singolare, a scapito del doppio attualmente avvolto dalle polemiche. L’ultima evidenza arriva da chi nel doppio ha sempre trovato grandissime soddisfazioni e, torneo dopo torneo, ha trovato un grande affiatamento reciproco per costruire un tandem ormai consolidato. Tandem, però, che non sarà di scena in quel di Church Road. Sara Errani e Jasmine Paolini si sono cancellate dal tabellone principale di Wimbledon poco prima di fare il loro esordio contro la russa Marija Kozyreva e la bielorussa Iryna Shymanovich.

Dopo quello del Roland Garros, è il secondo forfait consecutivo Slam per la coppia azzurra. Le motivazioni non sono state ancora precisate ufficialmente, ma non è difficile ipotizzare come lo stringente impegno di Paolini contro Maria Sakkari per il terzo turno in singolare sia stato fondamentale per prendere questa decisione. Oltre alla toscana, anche Errani continuerà ad essere in gara ai Championship con la bolognese a impugnare la racchetta al fianco di Andrea Vavassori nel doppio misto. Sara e Jasmine verranno rimpiazzate da Nicole Fossa Huergo e Tamara Korpatsch.