Wimbledon, Fils: “Berrettini è un grandissimo campione. Quando non giochi per due mesi…”

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Nonostante la sconfitta in quattro set subita contro Matteo Berrettini sul Centrale di Wimbledon, Arthur Fils ha tratto elementi positivi dal suo rientro dopo un periodo di stop. Il tennista francese ha ammesso di aver faticato nel trovare il ritmo e la giusta mobilità sull’erba, ma si è detto sollevato per le ottime risposte fisiche del suo corpo in vista dell’imminente stagione americana. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal tennista francese nella consueta conferenza post-match.

D: Arthur, sappiamo che non è il risultato che volevi, ma potresti dirci cosa pensi della partita di oggi?

Arthur Fils: “E’ stata una partita dura contro un ottimo avversario. Ovviamente non è andata come speravo. Ma ci sono molte cose su cui lavorare”.

D: Come ti senti riguardo a come hai giocato e al tuo livello in campo?

Arthur Fils: “Non molto bene, a essere onesti. Era da tanto tempo che non sbagliavo così tanto. Oggi non mi sentivo molto a mio agio in campo. Ho fatto un po’ fatica con i movimenti, con tutto. Cosa posso dire? Lui ha servito benissimo per tutta la partita. Colpiva la palla davvero bene e mi metteva sotto pressione. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro”.

D: Non ti sentivi a tuo agio a causa dell’erba o qualcos’altro?

Arthur Fils: “Per tutto. A volte ci sono delle giornate in cui ti senti un po’ più lento, non senti la palla bene come due giorni prima. Però, quando sei a un buon livello, dovresti essere in grado di vincere queste partite. Enorme merito a Matteo, è un grandissimo campione ed è anche merito suo se non ho giocato bene”.

D: Hai parlato di questo aspetto diverse volte, ovvero che quando non ti senti al top devi trovare il modo di vincere comunque. Cosa pensi di dover fare per giocare meglio?

Arthur Fils: “Ho avuto un paio di occasioni, ho avuto un paio di palle break, alcune situazioni sul 15-30, 0-30. Non è mai facile quando non giochi partite per un paio di mesi e poi devi rientrare, devi ritrovare il ritmo. Magari un paio di mesi fa ci sarebbero state delle occasioni che non mi sarei lasciato sfuggire. Oggi non sono stato in grado di sfruttarle, di coglierle. Penso solo di aver bisogno di giocare più partite”.

D: So che sei venuto qui per fare di più, ma riesci a trarre degli aspetti positivi?

Arthur Fils: “Ci sono aspetti positivi ovunque. Non sapevo nemmeno se sarei riuscito a giocare qui. Alla fine ce l’ho fatta. Questo è già un ottimo punto di partenza. Ho giocato due partite sull’erba. Poteva andare peggio, avrei potuto perdere al primo turno. Ho giocato sul Campo Centrale di Wimbledon. Ovviamente la prossima volta vorrò fare di meglio. Quest’anno non è andata. È così che va”.