Wimbledon, Dimitrov sulle nuvole: “E’ stata la settimana migliore dell’anno”

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Grigor Dimitrov ha espresso tutto il proprio orgoglio per aver superato un avversario ostico come Jakub Mensik e ha spiegato come il lavoro mentale intrapreso con David Nalbandian lo stia aiutando a ritrovare la fiducia necessaria per competere ai massimi livelli. Una vittoria che ha regalato al tennista bulgaro il terzo turno di Wimbledon e la settimana più bella degli ultimi dodici mesi, che ha segnato una rinascita dopo i momenti difficili del passato. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dall’ex numero 3 del mondo nella conferenza stampa di fine gara.

D: Penso che tutti in campo abbiamo potuto vedere quanto tu fossi felice di vincere questa partita. Cosa ne pensi?

Grigor Dimitrov: “Una grande partita. E’ tutto quello che posso dire. C’è stato di tutto in questo match. Ho cercato di rimanere il più concentrato possibile per tutta la durata dell’incontro. Penso anche che le condizioni fossero molto insidiose, specialmente all’inizio con il sole che calava. C’era anche un po’ di vento. Poi hanno dovuto chiudere il tetto. Ci sono stati tanti cambi di inerzia durante la partita. Sono stato molto felice di essere riuscito a controllarlo il più possibile e di aver giocato un ottimo tennis nei momenti in cui dovevo farlo”.

D: Questa vittoria è stata speciale per te. Puoi spiegare cosa significa, in questa fase della tua carriera, battere Mensik, che è appena stato in semifinale a Parigi?

Grigor Dimitrov: “In primis, lui è un grandissimo avversario. Devo dire che ci avevo già giocato contro un paio di volte. Adoro il modo in cui lotta in campo. Vedo chiaramente quanto stia migliorando mese dopo mese. È ancora piuttosto giovane. Avrà sicuramente dei grandi risultati in futuro, ne sono certo. Per quanto mi riguarda, mi sento molto a mio agio quando gioco sull’erba, specialmente qui. Ovviamente questa vittoria significa molto per me.

Allo stesso tempo, penso che il mio primo turno abbia significato molto di più per me, per come si stavano sviluppando le cose, per il fatto di poter scendere in campo e giocare davanti al pubblico. Detto questo, sono davvero orgoglioso di essere stato in grado di esprimere un buon tennis, di giocare secondo le mie possibilità. Mi sono anche divertito molto. Queste sono le cose di cui sono più felice e orgoglioso”.

D: Per molti giocatori è possibile recuperare fisicamente da un infortunio, ma il problema è spingersi oltre mentalmente. Come ti alleni? È un qualcosa che hai dentro?

Grigor Dimitrov: “Si impara. La paura non è un’amica. C’è una linea sottilissima tra queste due cose. Se vuoi scendere in campo e competere ai massimi livelli, devi essere in grado di spingerti al limite. Ho sofferto nel corso della mia carriera per piccoli o grandi infortuni e per quello che è successo l’anno scorso. Perché sono qui se non per mettermi di nuovo in gioco? Se non avessi questo spirito non avrebbe più senso per me competere sui palcoscenici più importanti del nostro sport, qui a Wimbledon. Ripeto, può succedere di tutto. Posso infortunarmi di nuovo. Posso scivolare o avere una giornata storta.

Queste cose sono altrettanto cruciali. Ma devi spingerti mentalmente per rimanere il più fresco possibile, il più consapevole possibile, scavare a fondo e farti le domande giuste. Cosa vuoi veramente e come vuoi portare avanti il tuo lavoro? Ci sono molti pensieri che si insinuano. Devo accettarli, devo accoglierli. Se forzassi questi pensieri cercando di reprimerli, penso che sarebbe peggio. Posso anche dire che oggi ci sono stati diversi momenti durante il match in cui, se avessi gestito meglio le cose mentalmente, la partita avrebbe potuto essere diversa. Magari in tre set lisci o magari sarebbe potuta andare nell’altro modo.

Sto solo affrontando quello che ho davanti adesso, cercando di non pensare troppo, che è chiaramente una delle cose più difficili nel nostro sport. Hai una frazione di secondo per prendere una decisione. È un lavoro quotidiano. Non è una cosa con cui ti svegli la mattina e basta. Devi soppesare un po’ cosa è veramente importante per te. L’anno scorso non credo che il focus fosse così tanto il gioco in sé, era tutta un’altra cosa. Ecco perché sento che in questo momento sto facendo la mia corsa e la mia voglia di competere diventa molto diversa. So che se riesco a mettere certi tasselli al posto giusto, anche il mio gioco appare molto diverso”.

D: David Nalbandian è stato un giocatore pazzesco, ma diverso da te. Cos’ha portato?

Grigor Dimitrov: “Abbiamo parlato un po’ di tempo fa. Volevamo innanzitutto conoscerci bene. Non volevo prendere qualcuno tanto per averlo con me. Ho sempre amato guardarlo giocare. Ci ho giocato contro una volta sull’erba, al Queen’s molti anni fa, e non andò molto bene per me. Ammiravo quanto fosse coraggioso ogni volta che doveva giocare una partita. È un atleta straordinario. Nella fase in cui mi trovavo l’anno scorso, al rientro da un infortunio, sapevo di aver decisamente bisogno di quella spinta. È stato in grado di riaccendere alcuni punti in me, nella mia mente, che erano un po’ impolverati, per così dire. È stato capace di spingermi nella giusta direzione in un modo che definirei autorevole ma molto umile. Il modo in cui trasmette le informazioni ti fa scattare qualcosa dentro.

Per quanto riguarda il gioco in sé, lavoriamo su pochissime cose specifiche, perché il mio gioco è già piuttosto sviluppato. So che non devo solo giocare un buon tennis, ma eseguire un gioco molto vario quando nessun altro se lo aspetta, per poter cercare di tornare di nuovo al vertice, perché questo è il mio obiettivo. Dovendo giocare con ragazzi come quello di oggi, non c’è possibilità per me di stare semplicemente sulla linea di fondo a palleggiare”.

D: Le esperienze di questa settimana sono state in qualche modo curative per te dal punto di vista mentale, visto quello che è successo?

Grigor Dimitrov: “Ogni partita che vinco è fantastica. Come ho detto prima sul campo non si tratta davvero di vincere o perdere. Questa settimana è stata la migliore negli ultimi 12 mesi, senza alcun dubbio. Sono anche così grato di avere l’opportunità di competere qui. Se non fosse stato così, probabilmente avrei dovuto giocare le qualificazioni. Wimbledon è stato fantastico con me concedendomi la wild card. Voglio solo assicurarmi di sfruttarla al massimo.

Mi sono dato da fare ogni giorno. Solo io so cosa ho passato negli ultimi mesi. In questo momento mi trovo al terzo turno di Wimbledon. Il corpo regge piuttosto bene. Questa è anche la parte del nostro sport che non abbiamo molto tempo di apprezzare, di custodire. Adesso abbiamo il presente, e sono davvero concentrato su questa parte in questo momento. Nel complesso, come ho detto, mi trovo in una posizione migliore con tutto questo. C’è ancora una strada molto lunga davanti a me. La stagione è lunga”.



