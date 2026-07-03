Wimbledon, pronostici: altra vittoria in tre per Sinner. La sorpresa? Djokovic

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Venerdì, prima tornata di terzi turni a Wimbledon 2026. Si comincia con la parte alta, quella di Jannik Sinner. Il n.1 al mondo, dopo esordio e secondo turno sul Centre Court, affronterà sul Campo 1 Jenson Brooksby. L’americano, che gioca un tennis molto particolare in termini di movimenti e costruzione del punto, è un animale da cemento. Impensabile che possa dare davvero fastidio a Sinner sull’erba di Wimbledon. Nonostante due primi turni non esattamente brillanti.

L’azzurro è stato infatti abbastanza falloso contro sia Kecmanovic che Borges, mettendo però una toppa servendo la bellezza di 53 ace in due incontri. Specie nei momenti caldi, è stato comunque ingiocabile. Perciò appare sinceramente complesso immaginare che il buon Brooksby possa costituire una minaccia in questo terzo turno di Wimbledon. La vittoria dell’azzurro è infatti praticamente scontata dando retta alle quote: 1,02-13,00 su Betsson e Starvegas, 1,02-14,40 su Netwin. Giusto aspettarsi anche una vittoria in tre set da parte dell’italiano, che appare abbastanza probabile, tra l’1,30 e l’1,35.

Wimbledon: Djokovic deve fare attenzione a Rinderknech

La vera attrazione di questa quinta giornata di Wimbledon potrebbe essere però Novak Djokovic. Oltre alla bellissima Hurkacz-Paul, il serbo punterà agli ottavi dei Championships contro Arthur Rinderknech. Il francese sta vivendo il periodo più splendente della carriera, arriva come 25esima testa di serie e con 52 ace messi a referto nelle prime due partite. Tradotto: quando serve Arthur, si gioca poco. E a Djokovic serve il ritmo, anche a Wimbledon, per andare sopra all’avversario. E bisogna fare attenzione alle quote.

Sono infatti del tutto sbilanciate, anche a torto, verso il serbo: 1,10-6,80 su Betsson e Starvegas, 1,10-6,75 su Netwin. Rinderknech, se dovesse servire come fatto finora, può però tranquillamente mettere in seria difficoltà Djokovic. E sì, anche vincere, il serbo ha dimostrato che sa di nuovo come si perdere (chiedere a Fonseca per ulteriori informazioni). Dunque, eleggendo una sorpresa per oggi, a Wimbledon, giusto puntare su Arthur e la sua voglia di grande risultato ai piani alti. Con un occhio anche su Fonseca: Safiullin può portarlo al quinto set.