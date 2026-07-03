Italiani in campo venerdì 3 luglio: Sinner sfida Brooksby nel secondo match sul Court 1

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Archiviati i primi due turni di Wimbledon, venerdì 3 luglio sarà il momento della prima ondata dei terzi turni. Ai Championships ci sarà un solo italiano a scendere in campo in singolare, e sarà il campione in carica Jannik Sinner. In doppio, invece, Jasmine Paolini e Sara Errani faranno il loro esordio. I loro match saranno visibili in tv sui canali Sky, mentre in streaming si potranno godere su NOW.

Wimbledon: Sinner-Brooksby verso le ore 15:30

Per la prima volta in questa edizione di Wimbledon, Jannik Sinner scenderà in campo sul Court 1. Lo farà nel secondo match in programma, attorno alle ore 15:30. Il suo avversario sarà Jenson Brooksby (qui un suo profilo), sconfitto in due set nel lontano 2021 nella semifinale dell’ATP 500 di Washington su cemento. Quasi cinque anni dopo i due si affronteranno per un posto agli ottavi di finale nello Slam londinese. “E’ quasi come affrontare un avversario nuovo”, ha dichiarato l’azzurro nell’ultima conferenza stampa.

“È migliorato molto”, ha continuato il numero uno del mondo, reduce da un primo turno piuttosto complicato – in cui ha rimontato Miomir Kecmanovic da uno svantaggio di due set a uno – e da un secondo senza eccessivi problemi contro un ottimo Nuno Borges. Lo statunitense, invece, arriva a questa sfida senza aver ancora lasciato set per strada: né al primo turno contro Aleksandar Vukic, né al secondo contro Ignacio Buse. L’americano proverà ad agguantare per la seconda volta in carriera gli ottavi in uno Slam. Per farcela dovrà rifilare a Sinner la prima sconfitta in un terzo turno Major (Jannik è 19-0).

Nel terzo match sul Court 15, verso le ore 15, Sara Errani e Jasmine Paolini faranno il loro esordio in doppio. Le azzurre, seste favorite del seeding, saranno opposte per la prima volta alla russa Maria Kozyreva e alla bielorussa Iryna Shymanovic.