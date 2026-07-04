Wimbledon, Sabalenka: “Osaka quando gioca con me è più concentrata. I suoi outfit sono fantastici”

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

La tigre bielorussa fa sul serio. Continua la corsa di Aryna Sabalenka in quel di Wimbledon, nell’unico Slam in cui non è ancora riuscita a giocare l’ultimo atto con le tre semifinali conquistate (2021, 2023 e 2025) come miglior piazzamento in carriera. La nativa di Minsk strappa il pass per gli ottavi di finale al termine della sfida con Jelena Ostapenko che l’ha vista imporsi con un doppio 6-4 e ora dinanzi al suo cammino c’è una conoscenza di vecchia data: Naomi Osaka.

Il confronto, divenuto una sorta di rivalità nel corso degli anni, con la giapponese è il fulcro della conferenza stampa dove Aryna ha spiegato a più riprese come sia una battaglia ogni volta che si ritrovino una davanti all’altra, riavvolgendo il nastro al primo incrocio datato US Open 2018: quello che consacrò Osaka campionessa con il primo Slam. 8 anni dopo, Sabalenka ha dichiarato che è pronta a fare il possibile per proseguire il suo cammino a Church Road, non lesinando un apprezzamento agli outfit della prossima avversaria che fanno tanto discutere.

D. Ovviamente il calendario mette molta pressione sui giocatori di punta. Settimana dopo settimana arrivi fino alle fasi finali dei tornei. Come riesci, soprattutto nei tornei del Grande Slam, a distogliere la mente dal tennis nei giorni tra una partita e l’altra?

ARYNA SABALENKA: “Penso che all’inizio della mia carriera abbia faticato un po’ a trovare un equilibrio tra la vita dentro e fuori dal campo e a riuscire a dimenticarmi del tennis nei giorni di riposo. Quando c’è una partita, sono super concentrata. Sono davvero immersa nel gioco. Nei giorni di riposo, ovviamente continuiamo ad allenarci, siamo comunque qui. Cerco di stare tranquilla, di non pensare ai grandi tornei o alla partita successiva. Cerco di fare cose che mi rendano felice, che non mi facciano pensare al tennis. Penso che sia una parte importante della nostra carriera: trovare il modo di gestire le energie e di mantenere l’equilibrio in questa vita“.

D. La tua prossima avversaria è Naomi. Cosa ne pensi di lei? Come vedi questo incontro e perché lo consideri difficile per te?

ARYNA SABALENKA: “Sì, abbiamo giocato diverse volte quest’anno. È sempre stata una battaglia, sempre un incontro complicato. È una giocatrice molto aggressiva, con un ottimo servizio. Ho guardato un paio delle sue partite. È in ottima forma. Ma sono pronta a scendere in campo, a dare battaglia e a fare tutto il necessario per superare questa partita difficile“.

D. C’è stato qualcosa che ti ha colpito in particolare nelle tre partite che hai giocato contro Naomi quest’anno?

ARYNA SABALENKA: “Penso che ogni partita sia stata molto dura. In ogni incontro ci sono stati, diciamo, alcuni momenti chiave in ogni set in cui credo di essere riuscita a fidarmi del mio gioco, a farmi avanti e a metterle pressione. Ho l’impressione che ogni volta che gioca contro di me sia più concentrata. È consapevole della mia potenza, della mia aggressività e di tutto il resto. Mi sembra che ogni volta riesca a gestire molto bene se stessa e a gestire bene la pressione. Sì, come ho detto, sono pronta a scendere in campo e a lottare“.

D. Hai visto gli outfit di Naomi qui?

ARYNA SABALENKA: “Certo“.

D. Cosa ne pensi del suo look a Wimbledon?

ARYNA SABALENKA: “È fantastico. Ogni volta è pronta a proporre qualcosa di nuovo e diverso. È bello da vedere. In realtà adoro il suo abito da campo. Direi che, secondo me, è uno dei suoi migliori look degli ultimi due tornei dello Slam”.

D. Vorrei chiederti anche di Naomi, ma non del prossimo incontro, bensì della vostra rivalità e del vostro rapporto. Vi siete affrontate per la prima volta agli US Open. Eravate entrambe intorno alla ventesima posizione in classifica. Naomi ha detto che quella vittoria contro di te è stata una sorta di punto di svolta nella sua carriera.

ARYNA SABALENKA: “Sì, è così che l’ho percepita anch’io. C’è stato proprio quel momento chiave, sai (sorride)“.

D. Puoi parlarci un po’ di quel primo incontro e di ciò che entrambe avete vissuto in questi ultimi otto anni?

ARYNA SABALENKA: “È passato un bel po’ di tempo (sorride). Quella partita è stata pazzesca. Direi che è stata davvero difficile da elaborare e da superare perché credo di essere stata in vantaggio con il break nel terzo set. Mi sembrava che entrambe fossimo delle giovani promesse, della nuova generazione. Avevo la sensazione che chiunque avesse vinto quell’incontro avrebbe avuto una grande opportunità, magari non di vincere uno Slam, ma di arrivare in finale, il che per me all’epoca era… wow. Un risultato straordinario. Forse è per questo, perché ci stavo pensando troppo.

Ecco perché non sono riuscita a chiudere quell’incontro. Ma nel momento in cui ha vinto quell’incontro, ho avuto la sensazione che avrebbe vinto uno Slam. È stato molto difficile recuperare quando eri in vantaggio nel terzo set contro una che aveva vinto uno Slam. Lo volevo a tutti i costi“.