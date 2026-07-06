Wimbledon: Bolelli e Vavassori salutano agli ottavi di finale

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori a Wimbledon 2026. La coppia italiana, quarta testa di serie del torneo, è uscita sconfitta dal confronto con lo statunitense Austin Krajicek e il croato Nikola Mektic, duo accreditato della testa di serie numero 14 ma in passato in grado di arrivare al numero uno del mondo. 7-6 (4) 4-6 6-4 il risultato maturato in due ore e 26 minuti di battaglia. Gli azzurri, come sempre, hanno dato tutto quello che avevano, ma quest’oggi non è stato abbastanza. Il tiebreak del primo set ha preso la direzione avversaria sin da subito, con Bole&Vava sotto 5-1. Nel secondo set i nostri hanno brekkato al quinto game, portando fino in fondo il vantaggio acquisito. Nel terzo set, è stato decisivo il decimo game, quando – sopra 30-0 – i due italiani hanno finito per cedere il servizio e con esso il match. Quello ottenuto quest’anno resta comunque il miglior risultato ottenuto a Wimbledon da Bolelli e Vavassori, che in precedenza non avevano mai superato il secondo turno.